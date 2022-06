Transportistas reclaman por falta de gasoil y avanzan hacia el Obelisco

La protesta de los camioneros, a raíz de la falta de combustible y sobreprecios, tiene como objetivo llegar al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Al mediodía cortaron el Puente Pueyrredón.

El faltante de gasoil y los sobreprecios en las tarifas desencadenaron una nueva concentración de los transportistas hacia el Obelisco, en pleno centro porteño, y generaron un caos de tránsito que se extendió aún por la tarde. Transportistas Autoconvocados Unidos y los sindicatos Sutap y Untra son quienes encabezan la protesta, que comenzó por la mañana con un masivo corte del Puente Pueyrredón, situación que generó un contrapunto entre los ministerios de seguridad de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. En las próximas horas se aguarda una reunión clave entre los gremios y el Ministerio de Transporte que podría destrabar el conflicto.

La protesta comenzó por la mañana e incluyó un bloqueo del arribo de transportistas a la Ciudad por uno de sus principales accesos desde el sur del conurbano, lo que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad. La fuerza de seguridad impidió durante el mediodía el ingreso de camiones que intentaban ingresar a la Capital. Eso generó un gran embotellamiento de vehículos en las zonas de Avellaneda y en el barrio porteño de Barracas.

Además del caos de tránsito, el bloqueo generó cruces entre jurisdicciones. En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro apuntó contra el Gobierno nacional por no solucionar el conflicto. “Si no hay una decisión política de dar una respuesta no se puede solucionar esto”, señaló.

A su turno, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni afirmó que el corte "lo generó la Policía Ciudad" y protestó porque "nos generan un flor de lío de tránsito en la Provincia". "El responsable máximo es el ministro de Seguridad de la Ciudad (D'Alessandro)", señaló en diálogo con C5N, a la vez que subrayó que el puente es jurisdicción nacional. Finalmente, en horas de la tarde los camioneros el bloqueo y retornaron en sentido hacia Provincia.

La falta de gas y las medidas que tomó el Gobierno

Los problemas de provisión que se registran en distintos puntos del país están siendo monitoreados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) a través del denominado "Mapa de abastecimiento de gasoil". En base al último informe de la cámara empresaria, entre el 15 y el 25 de junio, Tierra del Fuego fue la única provincia en la que los transportistas de carga no tuvieron inconvenientes con el combustible, mientras que en 23 distritos se registraron problemas de abastecimiento.

Desde el Gobierno nacional señalaron esta tarde que hubo una reducción del 50% en los faltantes de gasoil en las estaciones de servicio y ratificó que el abastecimiento "se va a ir normalizando en los próximos días" como resultado de las medidas tomadas en las últimas dos semanas, que ya empezaron a impactar en el mercado de combustibles.

En esta tarde, el Ministerio de Transporte recibe a integrantes de la Cámara Argentina del Autotransporte de Carga como una antesala a otro encuentro que se mantendrá mañana y en el que se le reclamará el abastecimiento de combustible para que los camiones circulen.

Sectores de transportistas mantienen desde el martes protestas en distintos puntos del país y denuncian la falta de gasoil y sobreprecios en la venta del combustible. También reclaman la actualización de las tarifas de carga. Los focos de acción directa que tomaron mayor impulso fueron reportados en la provincia de Tucumán (que ayer fue flexibilizado para permitir la zafra azucarera); en Santa Fe, con cortes en las autopistas Santa Fe-Rosario y Rosario-Buenos Aires; en la localidad bonaerense de San Nicolás y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (con cortes en autopistas y bloqueos a refinerías).

La medida de acción en San Nicolás fue levantada esta tarde por los transportistas, en tanto que, de forma imprevista, se anunció una interrupción del tránsito en el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires que fue levantado minutos después. Fue en el marco de estas protestas en distintos puntos del país, que el lunes por la tarde murió un transportista de 45 años en cercanías de la ciudad bonaerense de Daireux, cuando intentó evitar un piquete en la ruta y fue atacado a pedradas por los transportistas que allí protestaban, en un hecho por el cual ya hay tres personas detenidas.

Con información de Télam