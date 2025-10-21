Un ramal muy usado de la línea 164 suspenderá su servicio temporalmente.

Los usuarios del transporte público en zona sur se verán afectados por la suspensión temporal de una línea de colectivos que conecta Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús, y cruza el Puente Alsina, pasa por Pompeya y finaliza en el barrio porteño de Once.

Se trata de la línea 164, cuyo recorrido principal conecta el Barrio Zaizar (9 de Abril/Monte Grande) con Plaza Miserere, Once, fue suspendido. La decisión se aplicó este lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Los vecinos de la zona expresaron sus quejas en redes sociales, ya que es una de las líneas más usadas por quienes van a estudiar o trabajar, especialmente quienes residen en Esteban Echeverría.

El ramal de la línea 164 que fue suspendido hasta el 31 de diciembre

Si bien el ramal que conecta el Zaizar con Plaza Miserere fue suspendido temporalmente, el recorrido continuará hasta Pompeya. En general, este trayecto lo realiza el ramal que va por Oliden, que omite Boulevard Buenos Aires (Monte Grande) y se dirige por avenida San Martín hasta Camino de Cintura, de alli va en sentido a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, luego toma Juan XXIII en dirección al centro de Lomas de Zamora para continuar hasta Pompeya.

El Ramal Plaza Miserere por Boulevard Buenos Aires era de utilidad para los vecinos de Luis Guillón, Llavallol, Turdera y Temperley también, igualmente podrán optar por el servicio hasta Pompeya. En ocasiones, la línea 164 suele realizar recorridos que parten desde Camino de Cintura, ingresa al barrio Zaizar, y van hasta la Rotonda de Firestone, Coto de Temperley, estación Lomas y estación de Lanús, todos estos pasan por Boulevard, a menos que aclaren que el recorrido sea por Oliden.

En lo que respecta al servicio expreso de la línea 164, la empresa no informó modificaciones sobre el mismo. Este servicio parte de la estación de Monte Grande y conecta con Constitución y Plaza Miserere. Tiene paradas claves en puntos como Nuestras Malvinas y la avenida Fair, avenida Luis Vernet y Zuviría, avenida Luis Vernet y Oliver, desde esta última parte en dirección a Camino de Cintura para subir por la avenida Riccheri en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Antecedentes y cancelación de ramales

En los últimos años, la línea sufrió distintos cambios en cuanto a la denominación de la misma (antes era la 165) y sus recorridos. Recientemente, la empresa General Tomás Guido había cancelado el ramal B, que unía las estaciones de Monte Grande y Burzaco, dos puntos cercanos, pero a contramano, ya que para llegar a uno se debe ir en tren hasta Temperley para hacer trasbordo o dirigirse hasta camino de cintura y tomar la línea 406.

¿Cómo llego hasta Once desde Monte Grande?

Para quienes precisen llegar hasta Plaza Miserere tienen como opción: