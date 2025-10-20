Cierre de sucursales en histórico supermercado.

Una histórica cadena de supermercados cerró cuatro sucursales en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, poniendo en vilo a 100 trabajadores, más muchos otros que temen que esta situación se profundice. Hay otros dos locales en riesgo de correr con la misma suerte.

Se trata del reconocido supermercado Vea, que es del grupo chileno Cencosud, y que tras cerrar dos de sus sucursales, sumó dos más en los últimos días.

Según confirmaron desde el gremio, la empresa cerró sucursales en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (Buenos Aires), y Villa Krause (San Juan) y hay fuertes rumores de que le seguirá el supermercado del centro comercial Portal Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Esto se da en medio de una fuerte caída del consumo que afectó a los supermercados, sumado al aumento de gastos como los servicios y alquileres. Por este motivo, la empresa busca una reducción de costos. Según afirmaron desde los gremios de comercio, la cadena tuvo un 30 por ciento menos de ventas en el último año.

Más de 100 trabajadores en vilo por el cierre de sucursales de Vea

La semana pasada se conoció el cierre del supermercado Vea de Villa Krause, ubicado en Rawson, donde 17 empleados recibieron el retiro voluntario, aunque no todos lo aceptaron.

"La firma Vea Cencosud tiene la metodología que cada tanto ofrece retiros voluntarios a sus empleados, pero ayer nos notificamos no sólo de la salida masiva de trabajadores sino el cierre total de la sucursal de Villa Krause", explicó Mirna Moral secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) local.

Por su parte, lo mismo sucedió en Castelar, donde el cierre de la sucursal afectó a 80 personas. Algunas fueron indemnizadas, otras reubicadas en supermercados de la misma empresa. Esto se repitió en Catamarca y Moreno.

"La facturación bajó mucho por la caída del consumo, que se mantiene en niveles históricamente bajos", explicó Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), al medio Infogremiales.

En esa sintonía, el dirigente gremial sumó: "La ecuación dejó de cerrar, las ventas no alcanzan para sostener los costos fijos. Incluso en tiendas con patrimonio propio el modelo dejó de ser sostenible".

En esa sintonía, Cencosud también comunicó el cierre del supermercado Vea de la calle Córdoba, en la provincia de Tucumán. Este miércoles se realizará una reunión entre el gremio y la empresa para ver la situación, aunque parece difícil revertirla y es probable que se sume a las otras cuatro.