Subte: confirman una obra clave para la accesibilidad en la Línea D

La compañía Subterráneos de Buenos Aires (SBA) lanzó una licitación pública para la compra e instalación de seis ascensores en la red de subtes de la línea D.

De acuerdo a los pliegos a los que tuvo acceso el portal EnElSubte.com, la convocatoria contempla la provisión de elevadores en dos estaciones del norte porteño.

Los trabajos serán financiados con parte de un crédito de 105 millones de dólares que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgó en 2018 para la modernización de la línea.

¿Cuáles son las estaciones de la linea D de subte que sumarán ascensores?

La licitación de Subterráneos de Buenos Aires (SBA) prevé la adquisición e instalación de seis ascensores que se repartirán de a tres unidades en las estaciones Olleros y José Hernández de la línea D. En paralelo, avanzan otros tres concursos para la compra de más ascensores y escaleras mecánicas para otros puntos de ascenso y descenso.

En octubre de 2025, se lanzaron dos contrataciones para la provisión e instalación de 36 escaleras mecánicas para diversas estaciones de las líneas B, C, D y E y otra para la compra e instalación de dos elevadores para las estaciones Federico Lacroze (línea B) y Plaza de los Virreyes (línea E).

¿Cuáles son las estaciones de subte que incorporarán ascensores?

La licitación de las escaleras mecánicas comprende la provisión e instalación de 36 equipos, divididos en dos grupos:

Grupo 1, con 20 escaleras destinadas a las líneas B y C,

Grupo II, que abarca 16 equipos para las líneas D y E del subte.

Las estaciones contempladas son las siguientes:

Línea B: Carlos Gardel, Pueyrredón, Pasteur, Callao y Carlos Pellegrini.

Línea C: Independencia, Moreno, Avenida de Mayo y Retiro.

Línea D: Congreso de Tucumán, Juramento, Palermo, Facultad de Medicina, Tribunales y Catedral.

Línea E: Bolívar e Independencia.

Los trabajos se complementarán con una tercera contratación lanzada días atrás, que contempla la provisión y la instalación de un total de 41 escaleras mecánicas que se colocarán en estaciones de las líneas A, B, C, D y E.