La estación Plaza Italia de subte volvería a funcionar en las próximas semanas.

La estación Plaza Italia de la Línea D se encuentra cerrada desde hace tres meses por reformas de infraestructura y desde Sbase dieron a El Destape una fecha estimativa sobre la reapertura de la misma. Esto se da en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que lleva adelante la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E.

En este plan ya se pusieron en valor once estaciones, mientras que siete permanecen cerradas y las obras continuarán en otras nueve. Desde la mencionada entidad indicaron que aún no hay una fecha exacta de reapertura de la estación Plaza Italia, pero se estima que sería para principios de diciembre.

"Las obras, que se encuentran muy avanzadas, incluyen trabajos de impermeabilización, pintura, nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en material Aluzinc. Además, hay recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos", informó la prensa de Sbase.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron "trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Adicionalmente y como complemento, se está terminando de colocar un revestimiento de aluzinc por sobre el nuevo cielorraso con el objetivo de contener eventuales filtraciones".

Además, en materia de conservación patrimonial, desde Sbase indican que "se está trabajando en la restauración de los ocho murales ubicados en zona de vestíbulos y andén (próximo a finalizarse), y la puesta en valor de las mayólicas históricas, un trabajo que está a cargo de restauradores profesionales".

Estación Plaza Italia.

Estaciones de subte que fueron restauradas y las que lo serán en el futuro cercano

En el marco de dicho plan, se pusieron en valor once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro.

Las obras continuarán en Piedras (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).