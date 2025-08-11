¿Hasta cuándo cierra la estación de Plaza Italia del subte D?

La estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada por tres meses.

El corazón del barrio porteño de Palermo perderá uno de sus accesos clave al subte D durante aproximadamente tres meses. Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) confirmó que el cierre de la estación Plaza Italia empezó este lunes 11 de agosto, como parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que ya transformó otras paradas del servicio en los últimos meses.

Estos trabajos anunciados buscan modernizar la infraestructura, optimizar la circulación y preservar el patrimonio histórico. En ese sentido, la operadora de subterráneos informó que harán intervenciones en los accesos, vestíbulos, escaleras, andenes y murales, en una obra que combina tecnología de última generación con restauración artesanal.

Qué incluye la renovación de Plaza Italia

De acuerdo al comunicado difundido por SBASE, las tareas en la estación de subte abarcan:

Impermeabilización con productos de última generación.

Pintura y nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en aluzinc.

Recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras.

Instalación de luces LED.

Nuevo mobiliario en andén: bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Renovación de carteles y la señalización braille en pasamanos y pórticos.

Restauración de los ocho murales del vestíbulo y el andén, más la puesta en valor de mayólicas históricas.

La estación Plaza Italia de la Línea D.

La empresa enfatizó que el objetivo es ofrecer un entorno más luminoso, accesible y funcional, sin perder la identidad estética que caracteriza a la estación inaugurada en 1940. Sin embargo, el período de cierre podría extender por tres meses, lo que puede representar un verdadero inconveniente para aquellos pasajeros que utilizan a diario esa estación.

Alternativas mientras dure el cierre

Durante el cierre de Plaza Italia, los usuarios de la Línea D podrán optar por combinar en Palermo o Scalabrini Ortiz, las estaciones más cercanas que seguirán operativas. Además, la zona cuenta con una amplia red de colectivos que cubren recorridos similares: líneas 10, 12, 15, 29, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 152, 160, 161 y 194, entre otras. Estos servicios conectan con puntos clave de la Ciudad y pueden ser una alternativa directa para evitar demoras.

Un plan que recorre toda la red de subtes

Los trabajos en Plaza Italia se suma a una lista de estaciones de la Línea D ya renovadas: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. En el resto de la red también se intervinieron otras once estaciones de subte y trece paradores del Premetro, además de anunciarse obras en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso, de la Línea A; y en otras paradas de las líneas B, C y E.