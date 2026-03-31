Menos colectivos para viajar en Corrientes: miles de usuarios afectados por medidas de fuerza

El sistema de transporte urbano en Corrientes y Resistencia se encuentra convulsionado por medidas de fuerza dispuestas por directivos empresariales: las compañías de colectivo Ersa y San Lorenzo anunciaron el pasado viernes que dejarán de prestar el servicio desde las 22, y retomarán el recorrido recién desde las 6 del sábado. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte público para realizar sus actividades diarias.

La compañía Ersa de Corrientes estableció una reducción de servicio por tiempo indefinido. Mientras que en Resistencia, San Fernando, Ersa y TCM también adhirieron a la medida. Las decisiones responden a “dificultades económicas por el aumento desmedido del combustible”, señalaron desde las empresas.

El recorte responde a una estrategia empresarial orientada a la reducción de costos operativos, particularmente en lo vinculado al consumo de combustible. Esta decisión se inscribe en el mismo contexto de crisis económica que afecta al sistema de transporte, evidenciando un intento de las prestatarias por sostener el servicio en condiciones de alta presión financiera.

"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes. En comunicación con las empresas, nos informan que van a indicar el horario que cada unidad debe cortar el servicio", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.

Mientras las autoridades deciden paralizar el servicio, la tarifa del boleto de colectivo registró un nuevo aumento hace algunas semanas. El ajuste fue confirmado por el secretario de Transporte del Chaco, Mario Rodolfo Díaz, y comenzó a aplicarse desde este fin de semana.

Durante este año, el pasaje del servicio interprovincial no había sufrido modificaciones, por lo que las compañías decidieron aplicar una suba de $590 a la tarifa, cuyo valor anterior para los recorridos habituales tenía un costo de $1.300.

De acuerdo con la información confirmada por las empresas prestatarias, los nuevos valores son:

Ramal Sarmiento (Resistencia–Corrientes): $1.890.

Ramal Barranqueras–Corrientes: $1.890.

Línea Campus: $2.921,10.

UTA anticipó que una empresa de colectivos dejará de operar en Resistencia

Además del ajuste en las tarifas, los chaqueños también sufren la crisis del transporte en la provincia. El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) provincial, Raúl Abraham, advirtió sobre la delicada situación en el área metropolitana del Gran Resistencia y alertó por el riesgo de que algunas líneas dejen de funcionar si se concreta la salida de la empresa ERSA, que funcionaría hasta el 30 de abril.

A fines del 2025, ERSA ingresó en un Procedimiento Preventivo de Crisis. Ante este panorama, Abraham alertó por posibles despidos: "Están en riesgo la fuente de trabajo de aproximadamente 480 trabajadores", aseguró Abraham.

El secretario general de la UTA local sostuvo que los choferes dejaron "muchas cosas de lado" y destacó el deterioro de las condiciones laborales y los atrasos en el pago de los sueldos. "Lo que no queremos es que los trabajadores queden en la calle porque la situación es difícil", señaló en declaraciones para Diario TAG.

Para intentar hacerle frente al duro contexto, tanto ERSA como la compañía TCM habían acordado una reducción temporal del salario básico, de 1.300.000 a 1.200.000 pesos, para evitar despidos. Este pago se dividió en un esquema mixto: 1.200.000 pesos remunerativos más 100.000 pesos no remunerativos con fecha de pago el 18 de cada mes.