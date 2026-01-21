Transporte en crisis: el boleto aumentó 800% en dos años y el número de pasajeros cayó a menos de un tercio

El sistema de transporte urbano en la ciudad de Corrientes atraviesa una caída sostenida en la cantidad de pasajeros. Un informe trimestral presentado por el Defensor de los Vecinos en Corrientes, Agustín Payes, detalló que en octubre viajaron y pagaron boleto 7.870 personas; en noviembre 7.571; y en diciembre 6.374, siendo este último mes el de mayor impacto debido a la baja actividad de Fin de Año. Mientras que en 2023 el sistema llegaba a registrar picos de hasta 19 mil pasajeros diarios por día hábil, para finales del 2025 esa cifra se desplomó a menos de un tercio.

El informe también detectó una disminución en el uso del boleto estudiantil gratuito. Según detalló Payes, en octubre se registró una caída interanual cercana al 22%, en noviembre del 17% y en diciembre del 25%. En este marco, aclaró que, si bien en diciembre influye el receso escolar, octubre y noviembre son meses completos de utilización del beneficio.

Este alejamiento masivo de los usuarios encuentra su razón principal en un ajuste por parte del exgobernador Gustavo Valdés y su hermano menor, Juan Pablo Valdés, el cual volvió inaccesible el traslado cotidiano para el bolsillo de los trabajadores. Si se compara el valor al inicio de 2024 (cuando el boleto costaba $200) con el cierre de 2025 ($1.890), el incremento acumulado en dos años fue de un 845%, muy por encima de la inflación del periodo, lo que explica la caída sostenida en la cantidad de pasajeros.

No obstante, el defensor de los vecinos remarcó que el abandono del transporte público no responde únicamente al costo del boleto. “Hoy la gente deja el sistema principalmente por el mal servicio. Tener un boleto gratuito y no usarlo refleja un muy mal servicio”, afirmó, y agregó que el transporte “pasó a ser la última opción, y para algunas personas ni siquiera eso”.

Esta degradación de la calidad operativa se da en un contexto de extrema debilidad empresarial, donde las prestatarias aseguran no poder sostener las frecuencias mínimas sin asistencia financiera. A fines de noviembre pasado, la principal operadora del transporte público, ERSA, obtuvo la aprobación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de la Secretaría de Trabajo y Empleo local, que habilita suspensiones y medidas de ajuste en medio de un frágil equilibrio financiero.

“La lectura que hacemos es que las personas confían cada vez menos en el sistema, en que comienzan un viaje y llegan a destino en tiempo y forma”, expresó Payes en declaraciones para Radio Sudamericana. Sin acciones concretas del gobernador Juan Pablo Valdés, insistió en la necesidad de una discusión de fondo y le propuso al intendente, Claudio Polich, reunirse con representantes del sector para analizar las causas de la caída del uso.

Menos litros y más crisis: la venta de combustibles en Corrientes cayó 7,1% interanual en noviembre

La venta de combustibles en la provincia de Corrientes sufrió una contracción del 7,1% interanual en noviembre. Además, también se registró una baja del 4,8% respecto al mes anterior, reflejando el impacto directo del incremento de precios en los surtidores y la pérdida de poder adquisitivo por las medidas del presidente Javier Milei y de los hermanos Valdés.

Según un reciente informe del portal especializado Surtidores.com, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre se vendieron a nivel país 1.376.311 metros cúbicos de combustibles, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando el volumen había superado los 1,47 millones de metros cúbicos.

Del total de ventas en territorio correntino, las naftas representaron el 58% y el gasoil el 42%. Ambos sectores mostraron debilidad: las naftas cayeron un 2,3% interanual debido a que el retroceso de la súper (-3,4%) neutralizó el ligero avance de la premium (+1,1%). Por su parte, el gasoil se contrajo un 11,8%, afectado principalmente por el hundimiento del consumo de gasoil común (-18,6%), frente a un segmento premium que se mantuvo prácticamente estancado (+0,5%).

La única provincia que registró un aumento en las ventas fue Formosa, con una suba de 1,1% interanual en la comercialización al público. Las caídas más marcadas fueron en Córdoba, con una baja de 13,7%, Santa Cruz, con 12,2%, y Jujuy, con 11,3%.