Más rápido a Microcentro: el nuevo ramal de una línea de colectivos que une zona sur y Capital Federal

Cuál es el nuevo ramal que incorporó una línea de colectivos.

La línea de colectivo 159, una de las más utilizadas por quienes viajan desde la Zona Sur hacia la Ciudad de Buenos Aires, sumó un nuevo servicio pensado para acortar los tiempos de viaje. Se trata del ramal R2 Expreso, que conecta Berazategui con el Correo Central en pleno microcentro porteño, realizando menos paradas intermedias y cooperando así con este servicio de transporte público.

Transporte público: el nuevo ramal que sumó la línea 59

Este recorrido exprés busca dar respuesta a la gran demanda de pasajeros que cada día necesitan llegar más rápido a sus destinos laborales o educativos. Según la empresa, la idea es ofrecer una opción más ágil frente a los trayectos tradicionales, que suelen demorar más por la cantidad de paradas. El nuevo ramal se suma a los ya existentes, reforzando la conexión entre el conurbano sur y la Capital Federal. En la práctica, representa una alternativa pensada para quienes priorizan la velocidad y comodidad, especialmente en los horarios de mayor circulación.

El servicio une dos puntos clave: Berazategui y el Correo Central, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Al reducir la cantidad de detenciones, los colectivos del ramal expreso logran un tiempo de viaje considerablemente menor en comparación con las opciones regulares.

Desde la empresa remarcaron que el R2 Expreso no reemplaza a los otros ramales, sino que los complementa, buscando diversificar la oferta de transporte. Así, los pasajeros pueden elegir entre un trayecto más directo o los habituales, que continúan funcionando con normalidad. Con esta incorporación, la línea 159 se adapta a las necesidades actuales de los usuarios, en un contexto donde la eficiencia en los traslados resulta cada vez más valorada. El nuevo ramal refleja la intención de mejorar la experiencia de viaje para miles de personas que todos los días cruzan desde el sur del conurbano hacia la Capital.