Cuánto sale el boleto de colectivo en septiembre 2025: el precio tras el aumento

Cuánto cuesta el transporte público en CABA

Desde este mes, viajar en transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es más caro. Tal como lo dispuso el esquema de actualización automática atada a la inflación, sumado a un ajuste adicional del 2%, tanto los boletos de colectivo como el pasaje de subte tendrán un incremento que impactará de lleno en el bolsillo de los usuarios.

La medida, publicada en el Boletín Oficial porteño, se suma a los ajustes mensuales que ya acumulan más de 40% en lo que va del año, reflejando la presión inflacionaria sobre los servicios básicos.

El valor del boleto de colectivo en septiembre

Colectivos: cuánto cuesta el boleto mínimo en septiembre

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el costo del pasaje depende de la jurisdicción de cada línea:

Líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

El boleto mínimo, para viajes de hasta tres kilómetros, se ubica en $526,13. La escala tarifaria queda definida de la siguiente manera:

Hasta 3 km: $526,13

De 3 a 6 km: $586,12

De 6 a 12 km: $631,27

De 12 a 27 km: $676,47

Este esquema alcanza a las 31 líneas bajo control de la Ciudad, entre las que se encuentran la 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Cuánto aumenta el transporte público

Líneas de colectivos de la Provincia de Buenos Aires

En el conurbano, el boleto mínimo asciende a $529,25. Las tarifas progresivas son las siguientes:

Hasta 3 km: $529,25

De 3 a 6 km: $589,59

De 6 a 12 km: $635

De 12 a 27 km: $680,47

Para quienes no tienen registrada la tarjeta SUBE, el costo se dispara: la tarifa mínima arranca en $841,51 y puede llegar a $1.153,72 según la distancia recorrida.

Líneas nacionales del AMBA: sin cambios en septiembre

A diferencia de las jurisdicciones porteña y bonaerense, los colectivos bajo control del Estado nacional no tendrán aumentos este mes. En estas líneas —como la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 28, 29, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195— el boleto mínimo se mantiene en $451,01, luego del ajuste aplicado en julio.

Subte y Premetro: cuánto sale el pasaje

El pasaje de subte también se encarece desde septiembre, con una suba del 3,87%. El valor varía según la cantidad de viajes mensuales:

Hasta 20 viajes: $1.071 con SUBE registrada ( $1.702,89 sin registrar).

De 21 a 30 viajes: $856,80 (o $1.362,31 sin registrar).

De 31 a 40 viajes: $749,70 (o $1.192,02 sin registrar).

Desde 41 viajes: $642,60 (o $1.021,73 sin registrar).

En el caso del Premetro, el boleto pasa a costar $374,85 con SUBE registrada y $596,01 con tarjeta no registrada.