Con el inicio de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires será sede de distintos recitales, tanto de artistas nacionales como internacionales. Por lo tanto, habrá zonas con mayor concentración de usuarios de transporte público que buscarán alternativas para regresar a sus casas tras la finalización de los eventos.

Como esta noche la banda Green Day se presentará en Huracán, desde Subterráneos de Buenos Aires informaron que la línea H extenderá su servicio, pero con paradas limitadas para acercar a los pasajeros a distintas líneas de colectivos o medios de transporte que les permita tener una vuelta tranquila.

¿Cómo funcionará la línea H hoy miércoles 3 de septiembre?

El servicio funcionará en sentido a la Facultad de Derecho (UBA) partiendo desde la estación Caseros, único ingreso, y se detendrá en las siguientes estaciones:

Humberto 1º,

Once,

Corrientes y

Santa Fe-Carlos Jáuregui.

Todas las estaciones mencionadas sólo serán para salida, no para ascenso de pasajeros. El horario del servicio será hasta la 1 de la madrugada, hora en la que parte el último tren.

En lo que respecta al servicio habitual, que para en todas las estaciones para subir y bajar, funcionará hasta las 23:51 (horario de lunes a viernes).

El servicio funcionará en sentido a la Facultad de Derecho (UBA) partiendo desde la estación Caseros.

¿Cómo será el ingreso al show de Green Day?

Según informaron los organizadores, la apertura de puertas será desde las 16, a las 18:30 tocará "2 minutos", a las 19:30 la banda invitada "Bad Nerves", un conjunto de powerpop-rock and roll de 5 integrantes, provenientes de Essex, Reino Unido. Su propuesta es de canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas.

Y finalmente, Green Day se subirá al escenario desde las 21. El show forma parte de "The Saviors Tour" (La gira de los salvadores). El trío conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool celebra los 30 años de "Dookie" y los 20 años de "American Idiot".

Para llegar al estadio de Huracán se puede viajar en las siguientes líneas de colectivos: 6, 9, 25, 28, 37, 65, 91, 118, 133, 134, 150 y 188. Las entradas se pueden comprar a través de la web livepass.com.ar, quienes las compren hoy mismo (fecha del show) deberán retirarlas por boletería.

