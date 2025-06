Entradas Green Day en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca.

Green Day, una de las bandas más influyentes de la historia del punk rock, vuelve a la Argentina con un show que promete ser inolvidable. El trío californiano liderado por Billie Joe Armstrong se presentará en el Estadio de Huracán como parte de The Saviors Tour, una gira que celebra no solo su más reciente trabajo discográfico, sino también dos de los discos más icónicos del grupo: Dookie, que cumple 30 años, y American Idiot, a dos décadas de su lanzamiento.

La cita será una fiesta para los fans de todas las generaciones, que podrán corear himnos como “Basket Case” o “Holiday”, saltar al ritmo de “American Idiot” y emocionarse con clásicos como “Wake Me Up When September Ends” bajo las luces del estadio. Un reencuentro que promete épica, pogo y nostalgia a flor de piel.

¿Cuándo toca Green Day en Argentina y dónde?

El regreso de Green Day a suelo argentino ya tiene fecha confirmada: será el miércoles 3 de septiembre de 2025 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, también conocido como el Estadio de Huracán, ubicado en Parque Patricios, Ciudad de Buenos Aires.

Green Day regresa a la Argentina con un show imperdible en Huracán.

Esta presentación forma parte del tramo sudamericano de The Saviors Tour, donde la banda estará acompañada por el grupo británico Bad Nerves como acto soporte. Será la quinta visita de Green Day al país, luego de sus shows en 1998, 2010, 2017 y 2022.

Precio de las entradas Green Day y cómo comprarlas

Las entradas para ver a Green Day en Argentina ya están disponibles en Livepass.com.ar. La preventa exclusiva para clientes BBVA fue el lunes 3 de junio a las 13 horas. La venta general se habilitó el miércoles 5 de junio a las 13 horas. Los precios son los siguientes:

Platea preferencial : $230.000 + cargos por servicio

: $230.000 + cargos por servicio Campo con acceso a platea baja : $185.000 + cargos por servicio

: $185.000 + cargos por servicio Cabecera: $90.000 + cargos por servicio

Además, los clientes BBVA pueden acceder al beneficio de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

El tour sudamericano de Green Day arrancará el 24 de agosto en Bogotá, Colombia, y continuará el 27 en Lima, Perú; el 30 en Santiago, Chile; y el 3 de septiembre en Buenos Aires. Luego, el grupo tocará en el festival The Town 2025 en São Paulo, Brasil, el 6 de septiembre, y cerrará su paso por la región en Asunción, Paraguay, el 15 del mismo mes.

La última vez que Green Day tocó en nuestro país fue en 2022, en el Estadio Vélez Sarsfield. Aquel recital comenzó con “American Idiot” y fue una descarga de energía punk durante casi dos horas. Este 2025, la historia promete repetirse.