Entró en vigencia el nuevo esquema de recorridos de la Línea 129.

La Secretaría de Transporte de la Nación efectivizó nuevos cambios en los recorridos llevados a cabo por las unidades de la Línea 129 que une La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A través de la Resolución 42/2025, publicada en el Boletín Oficial (BORA), se dio curso a la reestructuración de los servicios prestados por la empresa La Central de Vicente López, otorgando exclusividad de los tramos comprendidos, dentro del Grupo Tarifario Suburbano II de Jurisdicción Nacional.

La normativa firmada por el titular del área dependiente del Ministerio de Economía, Luis Octavio Pierrini, también estableció el mantenimiento de los servicios expresos, que funcionan como versiones rápidas de los recorridos comunes, aunque con alteraciones en los puntos de ascensos y descensos de pasajeros en determinados tramos.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la Línea 129 que une La Plata - CABA?

Los servicios prestados por la Línea 129 seguirán cubriendo el trayecto por la Autopista La Plata - Buenos Aires y el Camino Centenario, con variantes desde Plaza Miserere, Retiro y el Metrobús 9 de Julio hacia la Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido de la Línea 129

Recorrido A: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido B: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido C: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

Servicios Comunes (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata y Camino Centenario)

Servicios Expresos * (por Autopista Dr. Ricardo Balín - Autopista Buenos Aires - La Plata)

*Imp: corresponden a servicios rápidos de los recorridos comunes, con restricciones de ascenso y descenso de pasajeros en algunos tramos intermedios.

Recorrido D: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido E: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.

Recorrido F: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.

La Resolución 42/2025 autorizó, además, la creación de la Línea 197, que absorberá los servicios urbanos y suburbanos que ya no quedarán bajo el número original.

¿Cuál es el recorrido de la Línea 197 que une La Plata - CABA?

La Línea 197 cubrirá los viajes desde Plaza Miserere y Retiro hacia Ingeniero Allan (Florencio Varela), Estación Florencio Varela, Barrio Marítimo (Berazategui) y la Rotonda Gutiérrez (Alpargatas). Incluirá tanto recorridos comunes como expresos por la Autopista Buenos Aires-La Plata y otros accesos como el Sudeste y la Autopista Perón.

Recorrido de la Línea 197

Servicios Comunes

Recorrido A: Plaza Miserere - Ingeniero Allan (Florencio Varela).

Recorrido B: Plaza Miserere - Barrio Marítimo (Berazategui).

Recorrido C (por Sarandí): Retiro - Rotonda Gutierrez.

Recorrido D (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Rotonda Gutierrez.

Recorrido E (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Estación Florencio Varela.

Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balín - Autopista Buenos Aires - La Plata)

Recorrido F: Plaza Miserere – Rotonda Gutierrez.

Recorrido G: Retiro – Rotonda Gutierrez.

Recorrido H: Retiro - Rotonda Gutierrez.

Ambas modificaciones entraron en vigencia el lunes 1° de septiembre.

Nuevos cuadros tarifarios con aumento La Plata

Desde el lunes 1° de septiembre rigen los nuevos valores tarifarios de colectivos:

Tramo 0-3 km: de $554,76 a $576,40

Tramo 3-6 km: de $605,62 a $629,24

Tramo 6-12 km: de $655,34 a $680,90

Tramo 12-27 km: de $701,82 a $729,19

Tramo más de 27 km: de $740,57 a $769,45

Tramo 0-3 km: de $529,45 a $841,82

Tramo 3-6 km: de $589,80 a $937,79

Tramo 6-12 km: de $635,24 a $1.010,03

Tramo 12-27 km: de $680,72 a $1.082,35

Tramo más de 27 km: de $725,88 a $1.154,15

Precios con Tarjeta SUBE sin nominalizar