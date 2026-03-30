Es oficial: ya circula el nuevo ramal de una histórica línea de colectivos que conecta CABA con el Conurbano

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 15/2026.

La compañía Micro Ómnibus 45 S.A. habilitó desde el viernes 27 de marzo la extensión del recorrido de la línea de colectivos 119, uniendo la Ciudad de Buenos Aires con Remedios de Escalada, en la zona sur del Conurbano.

La ampliación del trayecto que inicia en el barrio porteño de Chacarita, se posiciona como instancia resolutiva a la demanda de los vecinos, quienes buscaban prolongar el área de cobertura desde Lanús hasta la intersección de Avenida Coronel Leonardo Rosales e Hipólito Yrigoyen.

Oficializada a través de la Resolución 15/2026, su expansión había sido impugnada por las empresas competidoras General Tomás Guido, Compañía Andrade y Empresa San Vicente, todas ellas subsidiarias del Grupo DOTA, aunque sin éxito alguno.

¿Cómo es el nuevo recorrido de la línea 119?

Recorrido AIDA a ESTACIÓN REMEDIOS DE ESCALADA:

Desde AVENIDA FEDERICO LACROZE y CORRIENTES, por AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA WARNES, LEOPOLDOMARECHAL, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, RÍO DE JANEIRO, SENILLOSA, CHACO, AVENIDA LA PLATA,AVENIDA SÁENZ, ingreso al carril exclusivo del METROBÚS SUR.

RAMAL CORONEL ROCA a la altura de AVENIDA PERITO MORENO, egreso del carril exclusivo del METROBÚS SUR.

RAMAL CORONEL ROCA a la altura de BEAZLEY, AVENIDA SAENZ, cruce PUENTE ALSINA, AVENIDA REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, DIPUTADO R. PEDRERA, INTENDENTE MANUEL QUINDIMIL, AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN hasta CORONEL BELTRÁN, continuando sin tráfico de pasajeros por AVENIDA ROSALES hasta DE LA CRUZ.

Regreso al centro de trasbordo de Chacarita:

Desde AVENIDA ROSALES Y 14 DE JULIO, circulando sin tráfico de pasajeros por AVENIDA ROSALES hasta AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, continuando con tráfico de pasajeros por AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN, CORONEL RICO, VÉLEZ SARSFIELD, EVA PERÓN, INTENDENTE MANUEL QUINDIMIL, DIPUTADO R. PEDRERA, AVENIDA REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, cruce PUENTE ALSINA, AVENIDA SÁENZ, ingreso alcarril exclusivo del METROBÚS SUR.

RAMAL CORONEL ROCA a la altura de BEAZLEY, METROBÚS SUR

RAMAL CORONEL ROCA, egreso del carril exclusivo del METROBÚS SUR

RAMAL CORONEL ROCA a la altura de AVENIDA PERITO MORENO, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA ALMAFUERTE, ENRIQUE OCHOA, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA LA PLATA, AVENIDA RIVADAVIA,CAMPICHUELO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA PATRICIAS ARGENTINAS, AVENIDA ÁNGEL GALLARDO, AVENIDA WARNES, MURILLO, GURRUCHAGA, MUÑECAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES hasta AVENIDA FEDERICO LACROZE.

Respecto a los horarios, los servicios comunes básicos circularán las 24 horas, con el siguiente esquema de frecuencia:

Recorrido A: los servicios no podrán superar a 1 servicio cada 6:30 minutos, ni ser inferiores a 8:30 minutos.