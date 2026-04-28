Tragedia en El Palomar: una bebé de 18 meses murió en un incendio

La mañana de este martes se tiñó de dolor en la localidad bonaerense de El Palomar. Una bebé de 18 meses murió carbonizada en un incendio que se desató en su casa de la calle Bergamini al 2100, en el partido de Morón. La madre, que en ese momento había salido a llevar a su otro hijo al colegio, regresó al grito de los vecinos y se encontró con la trágica escena.

Según reconstruyeron las primeras investigaciones, las llamas comenzaron mientras la mujer estaba fuera del domicilio. La escuela queda a unas pocas cuadras del lugar. Al percatarse del fuego, los tíos de la bebé intentaron ingresar a la vivienda para rescatarla, pero el humo y las llamas ya habían invadido los accesos, haciendo imposible cualquier intento de auxilio.

El derrumbe que selló la tragedia

Cuando los bomberos lograron controlar el fuego, el panorama era desolador. La bebé había quedado atrapada bajo una parte del techo de la casa, que se desmoronó por el calor. Su cuerpo fue encontrado sin vida, carbonizado.

Vecinos de la zona fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia. Pese a la rápida llegada de los bomberos, nada pudieron hacer para salvar a la pequeña.

La fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la Fiscalía N° 8 de Morón, quedó a cargo de la investigación. El primer paso será determinar cómo se originó el fuego. Las pericias en el lugar buscarán establecer si hubo una falla eléctrica, un accidente doméstico o cualquier otro factor que haya desencadenado la tragedia

La madre, en tanto, fue asistida por personal de salud debido al shock. El barrio entero se encuentra consternado.