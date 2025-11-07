Dua Lipa en Buenos Aires y Noche de los Museos: las líneas B y D del subte funcionarán con horario extendido.

Este fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires vivirá dos eventos masivos: el recital de Dua Lipa en River Plate y la Noche de los Museos. En consecuencia, Emova anunció que el servicio de las líneas B y D funcionarán con horario extendido. A continuación te detallamos cómo es que queda el cronograma.

Horario extendido Línea D

Este viernes 7 y sábado 8 de noviembre, la Línea D de subte funcionará con horario extendido entre las estaciones Congreso de Tucumán y Catedral.

Las líneas B y D de subte funcionarán con horario extendido este fin de semana.

Viernes 7 de noviembre

Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del sábado 8.

Motivo: facilitar la desconcentración del público que asista al show de Dua Lipa en el estadio de River Plate.

Sábado 8 de noviembre

Último tren desde Congreso de Tucumán: 1:30 del domingo 9.

Último tren desde Catedral: 2:00 del domingo 9. Durante esa jornada, además, los pasajeros podrán viajar gratis desde las 19, por La Noche de los Museos.

Además, tras el recital de Dua Lipa habrán estaciones que solo permitirán el descenso:

Olleros

Palermo

Pueyrredón

9 de Julio

Horario extendido Línea B

La Línea B de subte funcionará con horario extendido durante el sábado 8 de noviembre, con motivo de la Noche de los Museos. El servicio funcionará con el siguiente cronograma:

Último tren desde Leandro N. Alem: 2:00 del domingo 9

Último tren desde Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza: 1:30 del domingo 9

Desde las 19 horas, el viaje será gratuito en todas las líneas del subte.

Asimismo, las siguientes estaciones solo estarán habilitadas para el descenso: