Dua Lipa en Argentina 2025: precios de entradas confirmados y cuándo toca

Dua Lipa regresa a la Argentina en noviembre con el Radical Optism Tour. Cuánto salen las entradas, cómo comprarlas y todo lo que necesitás saber para disfrutar uno de los shows más esperados del año.

La diva del pop desembarcará en el país por tecera vez, a casi tres años de sus fechas en 2022, para presentar su tercer disco Radical Optimism. Sucesor de Future Nostalgia (2020), que la catapultó al estrellato mundial, el nuevo albúm marca un giro en el sonido de Dua Lipa, una propuesta que produjo junto a su colaborador Kevin Parker. La nueva entrega tiene joyas de pop psicodélico que se mantienen fieles a su devoción por la cultura dance. The End of An Era es la canción que abre el álbum en lo que promete terminar con una era, dar vuelta la página y sumergirse con la artista en nuevas influencias.

Dua Lipa en Argentina 2025: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Dua Lipa tocará en el Estadio Monumental de River Plate el martes 7 de noviembre de 2025. Las entradas podrán adquirirse a partir del 8 de abril a las 10 horas, en preventa exclusiva para todos los clientes VISA Santander, que durará 48 horas. Mientras que la venta general, para todos los medios de pago, comenzará el 10 de abril a las 10hs. En todas las instancias los tickets pueden adquirirse únicamente a través de All Access.

Precios de las entradas para Dua Lupa en el River Plate, según la ubicación.

Platea Sívori Alta: $80.000

Campo General + Platea Sívori Baja: $90.000

Platea San Martín Alta: $140.000

Platea Belgrano Alta: $140.000

Platea Sívori Media: $160.000

Campo Delantero Izquierdo/Derecho: $180.000

Platea San Martín Inferior: $210.000

Platea San Martín Baja: $210.000

Platea San Martín Media: $210.000

Platea Belgrano Inferior: $210.000

Platea Belgrano Baja: $210.000

Platea Belgrano Media: $210.000

Dua Lipa vuelve a Latinoamérica: todas las fechas del Radical Optimism Tour

El tour comenzó en junio en Europa, continuará en octubre en Estados Unidos y luego alcanzará los escenarios de Asia antes de regresar a Inglaterra para otro venue histórico: el estadio Wembley. La etapa latinoamericana de la gira Radical Optimism Tour 2025 comenzará en Buenos Aires, pero recorrerá todo el continente sur con sus shows.