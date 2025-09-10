Estas son las mejores series para aprender inglés, según una reconocida plataforma

Muchas personas desean aprender inglés, pero no pueden recurrir a un instituto. El camino tradicional, ese de los libros y las clases monótonas, es una opción. Sin embargo, ya dejó de ser la única oferta, porque el entretenimiento se convirtió en una herramienta poderosa para meterse de lleno en un nuevo idioma. Para esto, la Inteligencia Artificial (IA) reveló exactamente qué series son ideales para saber hablar como un nativo.

Según Preply, la plataforma de aprendizaje online que usa IA para sus métodos, ver una serie es mucho más que pasar el tiempo: "A diferencia de la lectura de un libro, ver una serie o una película no solo entretiene, sino que también mejora nuestra capacidad de observación y escucha activa", explica Yolanda Del Peso, del equipo de la compañía. Al engancharte con una trama, tu cerebro absorbe vocabulario, acentos y expresiones de una manera natural y divertida.

Antes de revelar la lista con distintas series, según cada nivel de inglés, podemos revelar los cinco trucos para que el aprendizaje sea un éxito mirando series:

Activá los subtítulos en inglés: La clave para asociar lo que escuchás con lo que se escribe. Así te quedás con el vocabulario más fácil. Repetí lo que escuchás en voz alta: Imitar la entonación y el ritmo de los personajes fortalece la pronunciación y la memoria auditiva. Anotá las palabras que no conocés: Después de cada capítulo, busca el significado y escuchá la palabra de nuevo en contexto. Esto te va a ayudar a fijarla. Volvé a ver las escenas que no entendiste: No tengas miedo de rebobinar. Volver a ver un fragmento te va a ayudar a captar detalles, acentos y expresiones que se te pasaron por alto la primera vez. Combiná con tus clases: Usar series como complemento hace que el aprendizaje sea más efectivo y divertido. La teoría del libro cobra vida en la pantalla.

La lista de series ideales para aprender a hablar inglés

Para que te dejes de excusas, la IA de Preply armó un listado con series perfectas para cada nivel, desde el que recién arranca hasta el que ya se anima a un desafío. A continuación detallamos las que se pueden ver si estás recién aprendiendo el idioma:

Friends: ¿Quién no ama a Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey y Mónica? Con sus diálogos pausados y situaciones cotidianas, esta sitcom es ideal para entender expresiones comunes del inglés de Estados Unidos. Es como si te hicieras parte de la pandilla.

The Great British Bake Off: Si te gusta cocinar, esta es la tuya. Este reality de repostería tiene una gran variedad de acentos británicos y un lenguaje simple. Vas a entrenar el oído y, de paso, aprender un par de recetas. ¡Doble beneficio!

The Big Bang Theory: Con capítulos cortos y diálogos casuales, esta serie sobre cuatro científicos y su vecina Penny es perfecta para practicar de forma relajada. Si bien hay algo de vocabulario científico, es ligero y fácil de seguir.

The Crown: Si te va la historia y el chisme real, este drama sobre la Reina Isabel II es un buen punto de partida. Si bien el vocabulario es formal y el acento británico es un desafío, la narrativa es clara y te va a ayudar a dar el próximo salto.

Un concurso de repostería amateur de Reino Unido es una de las opciones ideales para aprender inglés.

Las series para aprender inglés en "Nivel Intermedio"

Sherlock: ¿Te animás a resolver crímenes con el mejor detective de Londres? Con un inglés británico impecable, un ritmo narrativo rápido y un acento claro, es la propuesta ideal para quienes quieren un desafío ligero y sumar vocabulario más elegante.

House of Cards: Si la política te atrapa, esta serie es para vos. Con un mundo de codicia y corrupción en el Congreso de Estados Unidos, los personajes tienen una gran oratoria y un ritmo más pausado. Ideal para agarrar vocabulario en contextos institucionales y profesionales.

La serie The Big Bang Theory ofrece un nivel de aprendizaje de ingles de nivel "Fácil a intermedio".

Cuáles son las producciones para ver si tenés "Nivel Intermedio" de inglés