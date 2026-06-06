Sky Train: cómo es el tren más alto del mundo que perfora el "techo del planeta"

Recorrer montañas de más de 5000 metros de altura, atravesar zonas de permafrost y conectar algunas de las regiones más inhóspitas de Asia. Esas son algunas de las características del Qinghai-Tíbet Railway, conocido popularmente como Sky Train o "Tren del Cielo", considerado el más alto del mundo.

La línea ferroviaria une la ciudad china de Xining con Lhasa, capital de la Región Autónoma del Tíbet, a lo largo de casi 2000 kilómetros. La obra fue completada en 2006 y es considerada uno de los mayores desafíos de ingeniería ferroviaria de las últimas décadas.

Cómo es el Sky Train, el tren más alto del mundo

La principal particularidad del Sky Train es su altitud. Gran parte del recorrido transcurre a más de 4000 metros sobre el nivel del mar y su punto más elevado alcanza los 5072 metros en el paso de Tanggula, una marca reconocida por Guinness World Records como la más alta para una línea ferroviaria.

Además, la estación de Tanggula, situada a 5068 metros de altura, es una de las más elevadas del planeta. En esa región, el oxígeno disponible es considerablemente menor que al nivel del mar, por lo que los trenes cuentan con sistemas especiales de suministro de oxígeno para los pasajeros.

La construcción debió enfrentar temperaturas extremas y extensas áreas de suelo congelado. Para evitar que el permafrost afectara las vías, los ingenieros desarrollaron soluciones específicas que permitieron mantener estable la infraestructura ferroviaria.

Otro de los principales atractivos del Sky Train son los paisajes que atraviesa. Durante el trayecto es posible observar montañas nevadas, lagos de altura, extensas praderas y sectores casi despoblados de la meseta tibetana, conocida como el "techo del mundo".

Por su combinación de altura extrema, complejidad técnica y paisajes únicos, el Sky Train continúa siendo una de las obras ferroviarias más impresionantes del planeta y un símbolo de la ingeniería moderna.