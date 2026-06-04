Así es viajar sobre el "Orgullo de África", el tren más caro y lujoso del mundo

Viajar a bordo del Rovos Rail, conocido como el "Orgullo de África", es considerado por especialistas y publicaciones de turismo como una de las experiencias ferroviarias más exclusivas del planeta. Este tren de lujo recorre algunos de los paisajes más emblemáticos del sur de África y combina el estilo de los grandes viajes del siglo XX con servicios de hotel cinco estrellas.

Fundado en 1989 por el empresario Rohan Vos, el servicio opera con vagones históricos restaurados y tiene capacidad para apenas 72 pasajeros por viaje, una característica que refuerza su carácter exclusivo.

Cómo es el viaje en el Rovos Rail, un lujo sobre rieles

Los trenes de Rovos Rail cuentan con suites privadas equipadas con baño, áreas de descanso y grandes ventanales para observar el paisaje. Las categorías más exclusivas incluyen bañeras independientes y espacios comparables a los de una habitación de hotel de alta gama.

La experiencia también incluye cenas de varios pasos, salones de observación, servicio personalizado y excursiones programadas en distintos puntos del recorrido. A diferencia de los trenes modernos de alta velocidad, la propuesta apuesta por el llamado "slow travel", donde el viaje es tan importante como el destino.

Los pasajeros suelen vestir de manera formal durante las cenas y gran parte de la experiencia está diseñada para recrear la época dorada de los viajes ferroviarios.

Entre los itinerarios más populares se encuentran los recorridos entre Pretoria y Ciudad del Cabo, los viajes hacia las Cataratas Victoria y las travesías que atraviesan Namibia, Tanzania y otros destinos africanos. Dependiendo de la ruta elegida, los trayectos pueden durar desde dos noches hasta más de dos semanas.

Las tarifas varían según la temporada y el tipo de suite, pero los recorridos más exclusivos pueden superar ampliamente los 10.000 dólares por persona. Los itinerarios más largos alcanzan cifras considerablemente mayores, ubicando a Rovos Rail entre los trenes turísticos más caros del mundo.

Su combinación de capacidad reducida, atención personalizada, vagones históricos y rutas por algunos de los paisajes más reconocidos de África explica por qué continúa siendo una referencia mundial dentro del turismo ferroviario de lujo.