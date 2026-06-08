Siguen las lluvias en CABA y el Conurbano: hasta qué hora llueve este lunes 8 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 8 de junio en Buenos Aires y alrededores. El lunes continuarán las lluvias: habrá tormentas fuertes a la mañana y luego seguirán las precipitaciones aisladas. La temperatura se ubicará entre una mínima de 12°C y una máxima de 15°C.

Pronóstico extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que con el correr de los días se vayan las tormentas y baje la temperatura:

Martes 9: continuará la nubosidad parcial y la temperatura bajará un poco más al encontrarse entre una mínima de 11°C y una máxima de 15°C.

continuará la nubosidad parcial y la temperatura bajará un poco más al encontrarse entre una Miércoles 10 : el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C.

: el cielo estará mayormente nublado todo el día y la temperatura oscilará entre Jueves 11: el día estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 11°C y una máxima de 15°C.

el día estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 11°C y Viernes 12: se mantendrá la nubosidad parcial y bajará la temperatura, al comenzar en una mínima de 9°C y solo alcanzar una máxima de 16°C.

Las lluvias se irán el martes, pero quedará el cielo nublado toda la semana

Cómo será el invierno 2026: el adelanto de los especialistas

El SMN anticipó cómo será el invierno 2026 en un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto. De acuerdo al organismo, la estación tendrá temperaturas más altas, poco habituales para la época, y precipitaciones superiores a lo normal en varias regiones del país.

Hay una mayor probabilidad de temperaturas elevadas y se espera que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual. Las probabilidades podrían superar el 50%. A excepción de Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta está marcada por el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.