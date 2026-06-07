El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no ve el sol desde hace varios días. En las últimas horas, la zona fue invadida por una masa de aire inusualmente templada para junio que se combinó con altos niveles de humedad, que se extenderán hasta el miércoles 10.

Como la humedad se combinó con vientos débiles, aparecieron las nieblas que persisten desde hace más de una semana, generando visibilidad reducida y jornadas grises. Este domingo se presenta con condiciones similares, pero se esperan chaparrones aislados e intermitentes, abundante nubosidad y temperaturas que no variaran hasta finalizar el día.

Según informó el sitio especializado Meteored, los registros de temperaturas se encontrarán cerca de los 15 grados. En caso de que el sol aparezca, será por apenas unos momentos, ya que la cantidad de nubes presentes seguirá siendo importante y dificulta cualquier mejora sostenida.

Llegan las tormentas: pronóstico del tiempo a partir del lunes

Por otro lado, la formación de un sistema de baja presión hacia el este del país favorecerá una leve intensificación del viento durante las próximas horas. Este aumento en la circulación ayudará a mejorar parcialmente la mezcla del aire y podría reducir la persistencia de las nieblas más densas.

En tanto, sobre el AMBA aumentará la probabilidad de precipitaciones a medida que avance la noche del domingo. El momento más activo será durante la madrugada y la mañana del lunes 8, cuando el proceso de ciclogénesis comience a consolidarse sobre el este del país, formando así una extensa área de lluvias y tormentas.,

El fenómenos afectará a varios sectores del Litoral, avanzando de manera gradual hacia el sur y encontrará una ambiente muy favorable para sostener precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias fuertes para los alrededores del Río de la Plata.

Alerta amarilla por lluvias

La advertencia del organismo incluye al AMBA, la ciudad de La Plata y sectores del sur de la provincia de Entre Ríos. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el SMN.

Se trata de acumulados importantes para un período relativamente corto, por lo que no se descartan anegamientos temporarios en zonas urbanas vulnerables o sectores donde el drenaje suele presentar dificultades. El período de mayor probabilidad para estas lluvias se concentra entre las primeras horas del lunes y el mediodía.

¿Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires?

Una vez que el centro de baja presión se aleje hacia el Atlántico, comenzará a ingresar viento del sudoeste asociado al tradicional Pampero. Con este cambio, habrá avanzará una masa de aire más seca y algo más fría.

Las mejoras podrían llegar durante la tarde y especialmente hacia la noche del lunes. Si bien no será un cambio extremo, la humedad descenderá, las nubes comenzarán a retirarse y volverán a aparecer períodos de sol que estuvieron ausentes durante gran parte de la última semana.

Pronóstico del tiempo extendido

A partir del martes, el tiempo pasará a tener un comportamiento mucho más típico de junio. Se volverán a registrar temperaturas inferiores a los 10 grados en varios sectores del AMBA. Las máximas estarán entre los 14 y 17 grados.

Las nieblas seguirán presentes porque forman parte de los fenómenos habituales de esta época del año, aunque quedarían concentradas principalmente durante la noche y la madrugada, sin la persistencia observada en los últimos días.