Tras semanas de intensa búsqueda, encontraron con vida a uno de los jóvenes desaparecidos en Chaco

Luego de casi 20 días desaparecido, este jueves encontraron con vida al joven Jonathan Blanco, de 23 años. El hallazgo fue confirmado por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, quien informó que una división que volaba un drone detectó su presencia en un descampado de Puerto Tirol en una zona de basural y monte.

El joven fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y ser evaluado por profesionales. La noticia generó alivio en el entorno familiar. Uno de los hermanos de Jonathan detalló que la familia fue al hospital para reencontrarse con él luego de varios días de angustia.

Blanco había sido visto por última vez el 30 de mayo pasado, en inmediaciones de Bertaca al 2300 de Resistencia, con un buzo negro con capucha y una franja morada, remera marrón claro, pantalón negro y zapatillas negras.

Durante el operativo participaron efectivos de distintas áreas policiales, entre ellas unidades especiales, Policía Rural, el Departamento Canes y la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Según detalló el medio Diario Época, los rastrillajes se realizaron en sectores de Fontana, Puerto Tirol, Colonia Popular, Laguna Blanca y zonas rurales cercanas.

Tras el hallazgo, las autoridades indicaron que el joven permanece bajo resguardo mientras continúan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias que rodearon su desaparición.

Se cumplió un mes de la desaparición de Axel González en Chaco: las claves de una búsqueda desesperada

Este miércoles 17 de junio se cumplió un mes de la desaparición de Axel Alejandro González, el joven de 21 años que fue visto por última vez en la ciudad de Fontana. Los operativos siguen activos y la Justicia mantiene abiertas todas las líneas investigativas. Mientras tanto, familiares, amigos y gran parte de la comunidad chaqueña continúan con sus reclamos por respuestas frente a un caso que conmueve a la provincia del Chaco.

Según la reconstrucción de la investigación, Axel fue visto por última vez al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su exnovia. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

La causa acumula múltiples operativos, rastrillajes en distintos puntos del área metropolitana y la intervención del Programa Nacional de Recompensas, mientras persiste una hipótesis judicial vinculada a la posible comisión de un delito contra la integridad física.

La ausencia de pistas concretas llevó a ampliar el radio de búsqueda. Los investigadores avanzaron sobre unas 45 hectáreas de terrenos rurales y desplegaron embarcaciones sobre el río Negro. Los trabajos incluyen perros especializados y tecnología aérea, aunque hasta el momento no se registraron nuevos hallazgos relevantes.

Hace poco más de una semana, el fiscal que integra el Equipo Fiscal Especial, Julieta Arolfo, definió la situación procesal de los siete detenidos: tres quedaron con prisión preventiva y cuatro recuperaron la libertad, aunque todos siguen imputados y sujetos a la causa.

La resolución dispuso la libertad de Agustín Pucheta, Ariel Esteban Lázaro, Sergio Ramón Gómez y Rosario Lorena Gómez, ex novia de González. Mientras que la Fiscalía determinó que Antonio Omar Íñiguez, Leonardo Nicolás Silva y Ramón Antonio “Cuno” Gómez permanecerán detenidos con prisión preventiva. Los dos primeros están imputados por encubrimiento, mientras que el tercero -ex suegro del joven- por amenazas.