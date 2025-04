Semana Santa 2025: por qué no es feriado el jueves 17 de abril

El jueves 17 de abril de 2025 no es feriado nacional.

Con la llegada de abril, muchas personas empiezan a planificar descansos y escapadas para aprovechar los feriados del calendario oficial argentino. En este contexto, una de las dudas más frecuentes es si el jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, es o no feriado nacional. La respuesta corta es: no, aunque sí es un día no laborable, lo que genera algunas diferencias importantes.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

En Argentina, los feriados nacionales son jornadas de descanso obligatorio para todos los trabajadores, y en caso de que deban trabajar, deben recibir una remuneración extra (que suele ser el doble). En cambio, los días no laborables quedan a discreción del empleador. Es decir, no hay obligación de otorgar descanso, y si se trabaja, se cobra como un día normal.

Por eso, aunque el Jueves Santo (17 de abril) forma parte de la celebración cristiana de la Semana Santa, no está entre los feriados oficiales establecidos por la Ley 27.399. En consecuencia, solo algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, ya que dependerá del sector laboral al que pertenezcan o de las políticas internas de su empresa.

¿Quiénes no trabajan el Jueves Santo?

El Jueves Santo es día no laborable para la administración pública y algunas entidades privadas que decidan otorgar el día libre. Además, en el ámbito educativo, muchas escuelas suelen adherir al calendario religioso y no dictan clases ese día.

Calendario de feriados.

¿Qué días son feriados o no laborables durante Semana Santa 2025?

Durante la Semana Santa 2025, estos son los días destacados en el calendario oficial:

Feriados nacionales:

Miércoles 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado nacional religioso).

Días no laborables:

Domingo 13 y lunes 14 de abril : Primeros días de Pésaj (Pascua Judía).

Jueves 17 de abril : Jueves Santo (no laborable, no feriado).

Sábado 19 y domingo 20 de abril : Últimos días de Pésaj.

Jueves 24 de abril: Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (por el genocidio armenio).

