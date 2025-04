Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina 2025 tras el 2 de abril

Luego del feriado 3 de abril, se viene otro fin de semana largo para que los argentinos puedan aprovechar para viajar y descansar.

Luego del feriado del 2 de abril, que fue conmemorado el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el próximo fin de semana largo en Argentina será en mayo. Desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de mayo, los argentinos podrán disfrutar de cuatro días de descanso por el feriado del Día del Trabajador y el día no laborable con fines turísticos establecido para el día siguiente.

¿Por qué son feriados el 1 y 2 de mayo?

El jueves 1 de mayo es una fecha inamovible en el calendario nacional, ya que se celebra el Día del Trabajador. A través del Decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció el año pasado que el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos. Esta medida busca fomentar la actividad turística en el país y desestacionalizar los viajes internos.

Es importante destacar que, a diferencia de un feriado oficial, un día no laborable implica que en el Estado nacional no habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria. Sin embargo, en el sector privado, las empresas pueden decidir si otorgan el descanso a sus empleados. En caso de trabajar ese día, la jornada se pagará de manera habitual y no con el doble del salario, como ocurre en los feriados.

Calendario de feriados.

La lista completa de feriados nacionales en 2025

1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 2 de mayo: Feriado puente.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

15 de agosto: Feriado puente.

18 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 y 21 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional y feriado puente.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Los fines de semana largos que quedan en 2025