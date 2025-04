Nuevo finde XL en Argentina: el viernes 11 de abril será feriado para miles de habitantes

Un nuevo feriado afectará a muchos ciudadanos bonaerenses.

Después de los feriados por el Día del Veterano y los Caídos de Malvinas y el Día de la Memoria, este viernes 11 de abril será asueto para muchos argentinos. Se trata de una decisión con motivos fundacionales: una famosa ciudad de la Provincia de Buenos Aires cumple un nuevo aniversario de su creación y muchos de sus habitantes no deberán acudir a sus actividades laborales.

Cada localidad y ciudad de Argentina tiene sus fechas patronales y fundacionales, por las que se suelen llevar a cabo actividades festivas organizadas por los municipios. De esa manera, para que los habitantes puedan disfrutar de las propuestas conmemorativas y reivindicar la historia de su lugar, se decreta feriado.

Se trata de Bahía Blanca, ciudad en la que los empleados bancarios y de la administración pública podrán disfrutar de un feriado el próximo viernes y, de ese modo, tendrán un fin de semana largo, mientras tanto, los empleados de la industria privada estarán sujetos a la decisión de sus patrones, así como los comercios. Ese día se celebrará el 197° aniversario de la mencionada localidad, ya que fue creada en esa fecha por el Coronel Ramón Bernabé Estombo.

Por qué son feriado el 1 y 2 de mayo

El 1 de mayo es el Día del Trabajador y por ese motivo hay feriado nacional, inamovible. Mediante el Decreto 1027/2024, el gobierno nacional decidió dejar como día no laborable al vienes 2 de mayo del 2025, por lo que muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo con fines turísticos. Al no ser un feriado oficial, el asueto se da o no en base a la decisión de los patrones.

Todos los feriados del 2025

Miércoles 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: feriado puente.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: feriado puente.

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Muchos bahienses tendrán feriado el 11 de abril.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2025?

Del 1 al 4 de mayo: 4 días de descanso por el Día del Trabajador y el día no laborable del viernes 2 de mayo.

Del 15 al 17 de agosto: 3 días de descanso por el día no laborable del viernes 15 de agosto y el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (domingo 17).

Del 21 al 24 de noviembre: 4 días de descanso por el día no laborable del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional trasladado al lunes 24.

Del 6 al 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8).

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Viernes 21 de noviembre: feriado puente.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuándo caen los días más importantes de la Semana Santa 2025?

Este año, la Semana Santa se desarrollará en el mes de abril y seguirá la siguiente cronología: