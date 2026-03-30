Tiroteo del alumno de Santa Fe: por qué el joven no irá a prisión a pesar de la baja de imputabilidad

Este lunes, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y disparó contra sus compañeros. Un alumno de 13 años murió y varios resultaron heridos. El agresor fue detenido minutos después, cuando la policía montó un operativo en el establecimiento.

El caso, que ya está en manos de la Justicia, no se juzgará bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, pese a su aprobación a inicios del 2026. Es que la modificación incorporada en el Boletín Oficial con fecha del 9 de marzo establece en su artículo 52 que comenzará a regir recién a los 180 días, es decir, seis meses posterior a su aprobación. Por ese motivo, al momento del hecho, continúa aplicándose la legislación previa, que fija la edad de punibilidad en 16 años.

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En esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que el menor no va a ser sometido a un proceso penal como adulto ni a recibir una condena bajo la nueva ley, aunque sí se activarán medidas de protección por parte del Estado: "Es un menor no punible a la luz de la legislación actual, porque no ha entrado en vigencia la reforma. Dentro del marco legal vigente, se va a hacer el esfuerzo para dar contención adecuada en un caso de esta naturaleza", expresó.

En conferencia de prensa, manifestó que, en episodios donde están involucrados casos no punibles, el Córdigo Penal de Santa Fe resuelve una medida de protección sin responsabilidad penal: "Es una especie de medida de seguridad para el menor que no resulta punible", aclaró.

Qué dice la nueva ley sobre la imputabilidad

El nuevo régimen, que comenzará a regir a partir de los 180 días desde su aprobación, establece que los adolescentes son punibles a partir de los 14 años para delitos graves. Hasta antes de esta norma, la edad de imputabilidad era de 16 años. El cambio fue impulsado por el gobierno nacional y aprobado en el Congreso a fines de 2025.

Entre los puntos clave de la legislación se destacan:

Edad mínima de punibilidad: 14 años .

Pena máxima para menores: 15 años de prisión . Queda expresamente prohibida la reclusión o prisión perpetua para menores de 18 años.

Para delitos con penas de hasta 3 años, se priorizan medidas alternativas como tareas comunitarias, libertad asistida o tratamiento ambulatorio, especialmente si no hubo violencia física extrema o muerte.

La ley permite que la privación de libertad continúe incluso después de que el condenado cumpla la mayoría de edad.





Qué pena hubiese recibido con la baja de imputabilidad ya vigente

Una vez cumplido el plazo de 180 días de la aprobación de la ley, cualquier joven mayor a 14 años que matara en un contexto similar al caso de San Cristóbal podría recibir penas máximas de 15 años de prisión, ya que se considera homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un contexto escolar, un delito que en el régimen de adultos tiene penas de entre 10 y 25 años. Sin embargo, al tratarse de un menor, se aplican los topes del nuevo régimen juvenil.

Especialistas consultados señalan que, por la gravedad del hecho (un asesinato premeditado dentro de un aula, con varios heridos), la pena podría ubicarse en el máximo de 15 años de prisión previsto para menores. Pero la ley también deja abierta la posibilidad de que la defensa solicite la aplicación de medidas alternativas si logra acreditar que el adolescente no tenía plena conciencia de sus actos o que existían condiciones atenuantes.

El debate sobre la prevención y las armas

El caso reavivó la discusión sobre la tenencia de armas en Argentina. El gobierno nacional había habilitado en noviembre de 2025 la compra de armas de guerra para civiles, una medida que desde organizaciones sociales vinculan con el aumento de la violencia armada. Sin embargo, en este caso particular aún no se ha informado si el arma utilizada por el adolescente provenía de su familia o cómo fue obtenida.

Más allá de la respuesta penal, analistas y organizaciones sociales señalaron la falta de programas de contención y salud mental en las escuelas como un factor estructural que permite que situaciones como esta lleguen a ocurrir.

Próximos pasos en la causa

El adolescente permanece detenido en una dependencia policial a disposición del Juzgado de Menores local. En las próximas horas se le tomará declaración. La Justicia deberá determinar también si los padres o responsables del menor enfrentan algún tipo de responsabilidad civil por la tenencia del arma.

Mientras tanto, la Escuela Normal Mariano Moreno permanece con las clases suspendidas. La comunidad educativa y los vecinos de San Cristóbal organizaron una vigilia en memoria de la víctima y exigen justicia.