Rosario: allanan el HECA y 12 domicilios por denuncias de robo de insumos médicos

Mientras el Hospital Garrahan atraviesa una fuerte crisis sanitaria e institucional en medio de los ataques del Gobierno de Javier Milei a los trabajadores de la salud, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de la ciudad de Rosario fue allanado este jueves en el marco de una investigación por presunto robo de insumos médicos, ordenada por la Justicia de Santa Fe.

Desde el medio LT3 confirmaron que la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección del propio HECA, con la colaboración de la Municipalidad de Rosario. Según confirmaron fuentes policiales, los allanamientos tuvieron como objetivo “la búsqueda y secuestro de elementos de interés para la investigación en curso”. El operativo se extendió a 12 domicilios particulares y una funeraria ubicada en la zona oeste de la ciudad.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, se estableció una causa penal contra varias personas. Aunque en un comienzo habría surgido la presunción de que el operativo estaba ligado a la causa federal por el fentanilo contaminado, hasta ahora no trascendió de manera oficial dicha vinculación.

Dentro del Heca se hacen medidas en sectores específicos. A finales del año pasado, la Municipalidad detectó que un empleado del hospital público había robado insumos médicos. Dicha persona ya fue cesanteada automáticamente. Además, el jefe de vigilancia del edificio fue apartado del cargo.

Crisis en el Garrahan: los trabajadores resolvieron hacer dos paros por 24 horas

Los profesionales del Garrahan realizaron una asamblea, en la que resolvieron realizar dos paros por 24 horas durante julio. Según informaron desde ATE Garrahan a El Destape, el primer paro resuelto en asamblea será el jueves 10 de julio. Una semana después, el jueves 17 de julio, habrá un nuevo paro por 24 horas con movilización de Congreso a Plaza de Mayo a las 16.30.

A los 200 profesionales que renunciaron en los últimos tiempos, últimamente se registró un 10% más, alrededor de 20 nuevas renuncias recientes", señalaron. Las y los profesionales de la salud del Garrahan reportan pérdida salarial de 100% durante la gestión Milei y exigen que los salarios comiencen en 1.800.000 pesos acorde a la canasta básica.

“No presentarse por tercera vez consecutiva a una audiencia que convocó la Secretaría de Trabajo, que al final es una dependencia del propio gobierno, es directamente un bochorno. No solamente no les importa la suerte del Hospital Garrahan y de nuestros pacientes, sino que el Gobierno tiene como única respuesta dilatar, maniobrar, intentar hacernos cansar, y no van a poder, ya vienen fracasando hace muchas semanas”, apuntaron.