Habló el abuelo del adolescente que le disparó a un compañero en Santa Fe: "Nunca cazó conmigo"

El abuelo del adolescente, de 15 años, que disparó a un compañero, de 13, en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal este lunes por la mañana, aseguró que la escopeta calibre 12/70 usada en el hecho fue robaba de su propiedad. Además, confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente.

"La escopeta fue robada de acá adentro (del local comercial)", afirmó Héctor, padre de la madre del joven. "La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, lamentó el abuelo del joven en diálogo con América TV. Por otro lado, expresó sentir "mucha tristeza" por el asesinato de Ian Cabrera Núñez, y sostuvo que no hablaba frecuentemente con su nieto porque vive en un campo de la localidad de San Javier.

También aclaró que "no sabe nada" y que el agresor "nunca cazó" con él, ni siquiera posee cartuchos. Por otra parte, Héctor contó a Radio Boing que se enteró de lo ocurrido pasadas las 11 del lunes, mientras se encontraba en el banco. Conmovido, también reveló que mantenía "vínculo" con la familia de la víctima. “Me duele más la muerte de Ian, aprecio mucho a sus padres, lloré muchísimo”, indicó.

Cómo fue el ataque en Santa Fe

El fiscal regional a cargo del caso, Carlos Vottero, habló de la reconstrucción de los hechos y de los detalles obtenidos a partir del estudio forense en el establecimiento. El funcionario judicial explicó que, en principio, las tareas de investigación se centraron en el análisis de la escena y el trayecto del ataque, con la intervención de la Policía Científica. Confirmó que el hecho no se consumó en un solo lugar ni en un solo instante, sino a lo largo de varios segundos y en diferentes sectores de la escuela.

Tras el análisis forense, Vottero explicó: “Tenemos certeza respecto del arma utilizada. Es una escopeta calibre 12/70 de dos caños superpuestos. Se habrían efectuado cuatro disparos”. Además, desestimó versiones que circulan a cerca de cómo ingresó la escopeta al establecimiento: "Se dijo que la llevó oculta en un estuche de guitarra, pero el atacante la llevó oculta en su mochila escolar, junto con un cinturón portacartuchos".

La escena comenzó en el baño, a donde el tirador se dirigió para ensamblar el arma. Allí, según el fiscal, se puso el cinturón con los cartuchos e inició el ataque. Las primeras 24 horas de investigación permitieron descartar algunos rumores y aportar precisiones sobre la mecánica del hecho.

¿Cuál es la situación judicial del menor?

El joven quedó catalogado como inimputable, dado de que la nueva Ley Penal juvenil todavía no está vigente y se aplicará 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial. La Policía de Santa Fe identificó ayer al abuelo del menor señalado como el agresor. El hombre admitió que la escopeta le pertenecía e incluso hasta el domingo por la noche se encontraba en su casa.

El arma con la que se efectuaron los disparos estaba cargada al momento de su hallazgo. Los agentes realizaron una relevamiento fotográfico y criminalístico. Encontraron dos vainas servidas, una canana con varios cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor de cartucho, una mochila, un buzo de color negro y perdigones varios.

En el patio norte del colegio, secuestraron dos tacos contenedores de cartucho. Sobre la vereda de en frente de la institución, encontraron una escopeta calibre 12 con dos vainas percutadas. Además, la policía tomó rastros de ambas manos, cuello y cara stubs del imputado, y se realizó un dermotest con cinta adhesiva y difenilamina. El resultado fue positivo en ambas manos.

El expediente del caso se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.