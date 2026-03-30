Habló el abogado del menor que disparó en la escuela de Santa Fe: había intentado "quitarse la vida"

En diálogo con El Destape 1070, Néstor Oroño brindó más detalles sobre su defendido y su entorno familiar.

Mientras avanza la investigación sobre el caso del adolescente, de 15 años, que ingresó armado a una escuela santafesina y mató a un compañero, de 13, el abogado del agresor aseguró que "era un chico introvertido que había intentado quitarse la vida" en más de una oportunidad. En diálogo con El Destape 1070, Néstor Oroño brindó más detalles sobre su defendido y su entorno familiar.

El letrado aseguró que no tenía conocimiento previo sobre la familia y contó que durante el día fue contactado por el padre del menor, quien no vive en San Cristóbal, sino en la provincia de Entre Ríos. Además, indicó que los padres del menor cursan un proceso de divorcio desde hace dos años.

Al ser consultado por la situación del adolescente, precisó que está siendo trasladado desde San Cristóbal a la ciudad de Santa Fe para ser alojado en una dependencia especial, "ya que los menores no pueden ser alojados en una comisaría. Mientras dure el proceso, permanecerá alojado seguramente en la institución".

Quién es el adolescente de 15 años que disparó en la escuela

El joven vive con su mamá, mientras que su padre vive y trabaja en Entre Ríos. Si bien este último no tiene contacto personal asiduo, sí son frecuentes las comunicaciones con el menor. Incluso, este lunes temprano tuvieron un intercambio, donde su padre le deseó buena suerte y "le preguntó cómo iba a encarar la semana". En el hogar maternal también vivía una hermana del chico, quien este año se mudó a la ciudad de Santa Fe por razones de estudio.

Oroño también confirmó que el arma con el que se efectuaron los disparos no eran del padre del menor. "No era una persona que tuviese acceso o le gustasen las armas. Era introvertido, pasaba mucho tiempo en la computadora, no en las redes, pero sí en los juegos", amplió el abogado.

"Pese a que se sancionó un nuevo régimen penal, todavía sigue vigente la antigua ley 22.278, ya que el nuevo régimen penal va a tener que entrar en vigencia a partir de septiembre de este año. No obstante, las personas son sometidas a procesos" para esclarecer el hecho.

¿De quién era el arma que usó el menor en la escuela?

Las primeras versiones indicaban que se trataba de un abuelo del menor, pero el letrado negó esta versión y sostuvo que la investigación deberá determinar la titularidad del elemento y cómo el menor se hizo de la misma, ya "no se la procuró en la casa materna ni en la paterna".

Por otro lado, el abogado contó que los familiares a cargo del joven habían recurrido a una psicóloga porque había intentado quitarse la vida en varias oportunidades y "estaba bajo tratamiento psicológico".

"Los padres lo vieron como un atentado contra sí mismo. De acuerdo a lo que nos ha manifestado el papá, y en alguna medida la mamá, no evidenciaba ningún signo de agresividad o de hostilidad hacia terceras personas". En este sentido, el letrado cree que "el menor habría sido objeto de bullying".

Y agregó: "Él no dirigió el ataque contra ninguna persona en particular. Él desató esta agresión de manera genérica efectuando disparos indiscriminadamente, pero no a alguna persona en particular. Lamentablemente, los proyectiles alcanzaron a este chiquito de 13 años, pero fueron disparos al voleo".

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