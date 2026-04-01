Vacuna gripe 2026 por PAMI: cómo acceder sin turno y desde cuándo

El Gobierno Nacional adelantó la Campaña Antigripal para el 2026 y, desde este lunes 30 de marzo, todos los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) podrán vacunarse de forma gratuita. Lo podrán hacer en todas las farmacias habilitadas del país y sin turno previo. Desde el organismo de salud indicaron que han decidido tomar esta decisión a raíz del avance de la gripe A (H3N2) y a la gran cantidad de casos que se vienen registrando en todo el mundo.

Entre los requisitos que PAMI pide para que los afiliados puedan darse la vacuna es que presenten su DNI y la credencial de PAMI, en el caso de los mayores de 65 años. Por otro lado, en el caso de los menores de 65, es necesario que lleven una receta médica que indique que necesitan la vacuna antigripal.

PAMI difundió un comunicado en el que destacó la importancia de adelantarse a las temperaturas frías y vacunarse en este momento. "En línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, PAMI anuncia que a partir del próximo lunes 30 todos los afiliados podrán comenzar a vacunarse", expresaron.

Y agregaron en el escrito publicado en redes sociales: "La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad. El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad para uno de los grupos de la población que puede desarrollar complicaciones y cuadros más graves antes del periodo de mayor circulación del virus".

Cómo es el Plan Sonrisa Mayor de PAMI

Se trata de un programa que ofrece una cobertura integral para jubilados y pensionados de PAMI e incluye una serie de prácticas como consultas odontológicas y diagnósticos iniciales. Además, tratamientos preventivos como limpiezas y controles periódicos. También cubre prótesis y rehabilitaciones y tratamientos de alta complejidad. Para acceder a algún tratamiento, el afiliado solo debe ingresar a la cartilla médica y ahí realizar la consulta.