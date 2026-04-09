El boom del confort en casa: 6 de cada 10 argentinos ya invierten en esta tendencia para el descanso

Las tendencias cambian con el tiempo y en Argentina está ocurriendo algo muy particular: son cada vez más las personas que eligen invertir en la comodidad de su casa antes que en salidas o, incluso, viajes. Según un último estudio de Intex, el 62% compró o planea comprar una solución inflable para su hogar. Esto significa que más argentinos prefieren quedarse en sus viviendas para relajarse, en primera instancia, para poder ahorrar. Otras razones pueden ser por practicidad y mejora de calidad de vida diaria, ya que muchos profesionales siguen trabajando de manera virtual o, al menos, cuentan con dos jornadas de teletrabajo.

El último relevamiento se realizó en febrero de 2026 y marca un claro aumento en la compra de productos para la casa. Es decir, que invertir en el confort cotidiano para los argentinos ya es un hecho y una tendencia que se consolida cada vez más. El estudio suma algunos otros datos de relevancia: el 36% de los encuestados indicó que prefiere descansar en su propia casa y no ir a un spa, bar o gimnasio. Esa cifra es más del doble de aquellos que todavía eligen el esparcimiento externo.

Qué productos de confort para la casa eligen los argentinos

De acuerdo al análisis de Intex, los argentinos buscan que el descanso sea único. Por eso, las camas y colchones inflables pican en punta en el ranking de los productos de confort más elegidos. El mercado ofrece colchones con buen soporte corporal y estabilidad para que las personas puedan tener una experiencia de comodidad y descansar correctamente.

Entre otros de los productos que suelen venderse más están los sillones inflables con diseños ergonómicos, ideales para usar no solo durante la jornada laboral, también para leer o mirar la televisión en cualquier momento del día.

Intex también sostiene que los argentinos buscan spas inflables para colocar en espacios exteriores de sus casas. Algunos de ellos cuentan con tecnología Fiber-Tech y un equipo especialmente creado con sistema de burbujas y control de temperatura, algo así como estar en un jacuzzi en un hotel de lujo, pero en tu propia casa. El dato que surge de aquí es que el 49% de las personas elige el agua para disfrutar su tiempo libre. Además, un 59% cree que se trata de actividades perfectas tanto para adultos como para niños.

El contexto socioeconómico es clave en esta tendencia

La crisis económica no escapa a las tendencias que parecen ser una moda. Los sueldos siguen estancados para la gran mayoría de los trabajadores, mientras la inflación aumenta. De hecho, el 38% afirmó que no viajará o no tiene planeado hacerlo durante el próximo fin de semana largo. Entonces, reacomodar la casa como espacio de descanso y de esparcimiento hoy no es casual. Por eso, los argentinos prefieren invertir en productos de calidad que sean fáciles de usar y que, por ende, tengan una vida útil más larga.