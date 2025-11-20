El Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires emitió un alerta sanitario ante el incremento sostenido de casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) -entre las que se incluyen sífilis, gonorrea y VIH-. Según manifestaron desde la entidad, “esta situación representa un grave riesgo para la salud pública y requiere acciones inmediatas y coordinadas”.

Desde la Mesa directiva de la entidad consideraron que “esta problemática requiere de una acción rápida y coordinada entre todas las instituciones y la responsabilidad activa de la sociedad”. En el documento emitido, se advirtió a la comunidad sobre la importancia de adoptar medidas de prevención. Entre ellas, se sugirió “el uso correcto y sistemático del preservativo en todas las relaciones sexuales”. También se recomendó “acudir a centros de salud” ante cualquier duda, síntoma o práctica de riesgo, a los fines de realizar los testeos necesarios y acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Según detallaron del Ministerio de Salud provincial a El Destape, "hubo un aumento significativo de enfermedades de transmisión sexual, puntualmente de sífilis entre 2023 y 2024". Los datos del 2025 aún están en desarrollo.

Además detallaron que desde el gobierno de Javier Milei "hace meses que no vienen comprando ni entregando preservativos". "La compra de preservativos fue desde la Provincia", aclararon y agregaron que "tenemos activa la campaña 'varones que se cuidan', que nuclea las políticas de cuidado para la población masculina, entre los que se encuentra el cuidado de la salud sexual integral".

Por su parte, el Colegio de Médicos solicitó al Ministerio de Salud de la Nación y al bonaerense “la implementación urgente de campañas masivas y continuas de prevención, con mensajes claros y accesibles que promuevan la desestigmatización de las ETS y el autocuidado”. Asimismo, se exigió “garantizar el acceso gratuito y sin restricciones a preservativos, reactivos de diagnóstico y medicamentos esenciales en todos los centros de salud”.

También se instó a “fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI), asegurando su efectiva aplicación para brindar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias de prevención y cuidado”.

Sífilis en ascenso

En 2025, los casos de sífilis crecieron un 20,5% respecto al año anterior, con un total de 36.702 notificaciones en toda la población. La mayor carga se concentra en jóvenes de entre 15 y 39 años, lo que confirma la tendencia ascendente sostenida desde 2011. En tanto, las provincias de Argentina con mayor aumento fueron Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

El último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud detalló el incremento sostenido y concentración en jóvenes de sífilis, que desde 2011 observa un aumento constante de casos, con una aceleración marcada a partir de 2015. Entre 2015 y 2019, los casos notificados se triplicaron, consolidando un patrón ascendente. Mientras que en 2025 se registró un incremento del 20,5% respecto del mismo período de 2024, alcanzando un total de 36.702 casos en población general.

Según la información, el aumento de casos en Argentina se suma a una tendencia global y regional, donde la sífilis muestra mayor intensidad en poblaciones jóvenes y mujeres en edad fértil.