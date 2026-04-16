Alerta Chagas: millones podrían tenerlo sin saberlo y se detecta con un simple análisis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que más de seis millones de personas alrededor del mundo son diagnosticadas de Chagas cada año. En tanto, en la Argentina, se registran 1,5 millones de casos, una cifra realmente preocupante.

De acuerdo a la infectóloga de DIM Centros de Salud, Ainoha Vilariño, la enfermedad siempre estuvo asociada a zonas rurales, pero ahora ha migrado a espacios urbanos. En este sentido, destaca la necesidad de un rápido diagnóstico para prevenir el aumento de casos.

En la provincia de Buenos Aires, la principal vía de transmisión de Chagas es de madre a hijo durante el embarazo; es decir, que el contagio por vinchuca no es el único ni el más frecuente, al menos, en las ciudades. "Esto cambia completamente la estrategia de control. El foco está en el diagnóstico oportuno, especialmente en mujeres en edad fértil y embarazadas", explica la médica.

Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de Chagas

Se describe al Chagas como una enfermedad "silenciosa", ya que no presenta síntomas evidentes. Especialistas indican que muchos pacientes pueden tenerla por años y nunca haberse dado cuenta. No obstante, un grupo minúsculo de personas sí pueden tener señales de la enfermedad.

Los principales signos en una fase avanzada del Chagas suelen asociarse a problemáticas cardíacas como arritmias, cardiopatías dilatadas o insuficiencia cardíaca.

El diagnóstico temprano, clave para la prevención del Chagas

En el caso del Chagas, el diagnóstico temprano es esencial porque no solo mejora el pronóstico de la persona afectada sino que, además, permite cortar con la transmisión. "Es una enfermedad que sigue presente, pero que también ofrece una oportunidad concreta de prevención si se actúa a tiempo", expresa Vilariño.

El Chagas se puede detectar con un simple análisis de sangre y el testeo en Argentina es obligatorio en donantes de plasma u órganos y embarazadas. En este sentido, Vilariño destaca: "Detectarlo a tiempo permite tratar al recién nacido en caso de transmisión y también identificar a otros miembros de la familia que desconocen su diagnóstico".

Por otro lado, en cuanto a tratamiento existe un procedimiento antiparasitario que es efectivo y se recomienda hacer en niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en pacientes con Chagas en fase aguda. El tratamiento antiparasitario se administra por única vez cada dos meses.