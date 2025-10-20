5 comidas para evitar una digestión pesada, según una nutricionista

Las recomendaciones de la nutricionista Cecilia Alessandri de Grupo L, líder en soluciones integrales con foco en alimentación para empresas en todo el país.

¿Hacer dieta es sinónimo de comer alimentos sin sabor o poco atractivos? No, hace ya muchos años que la nutrición dejó de lado esta concepción tan poco real sobre la alimentación saludable. Médicos y especialistas que se dedican a esta disciplina entienden que es perfectamente posible alimentarse con productos ricos, sanos y que permitan una correcta digestión.

En este sentido, la nutricionista Cecilia Alessandri de Grupo L, líder en soluciones integrales con foco en alimentación para empresas en todo el país, indica: "No se trata de hacer dietas estrictas, ni de seguir modas o prohibiciones, sino de cuidar el cuerpo, la mente y la relación que tenemos con los alimentos”.

Y agrega: “Las dietas de moda o que eliminan grupos de alimentos alteran el metabolismo y generan deficiencias nutricionales. El cuerpo interpreta la restricción como escasez, disminuye el gasto energético y provoca efecto rebote”.

Para la profesional es clave comer un plato equilibrado y variado y también reconocer cuando las emociones o el nerviosismo juegan en contra. Esto último es fundamental porque comer de más puede desequilibrar el organismo generando una digestión pesada con síntomas como hinchazón o malestar estomacal.

Comidas recomendadas para evitar la digestión pesada

Seleccionar los alimentos adecuados para un plato completo y equilibrado en porciones de nutrientes no siempre es fácil. La especialista aconseja dividirlo en tres partes: la mitad debería contener frutas o verduras de distintos colores; un cuarto legumbres y cereales; y la parte restante proteína, es decir, carne, pescado o huevos.

“Lograr un plato completo es lograr un plato saludable, que no solo nos alimenta bien hoy, sino que ayuda a prevenir o retrasar enfermedades

futuras”, expresa Alessandri.

Los platos ricos y saludables que evitan la digestión pesada son:

Verduras grilladas con salteado de garbanzos y trigo burgol con cúrcuma y semillas.

Pechuga grillé con mix de verduras cocidas y crudas, con puré de boniato.

Filet de pescado al horno con limón, ensalada de hojas verdes, tomate, zanahoria rallada y palta, con un cuarto de quinoa.

Hamburguesa de lentejas con acelga salteada y arroz integral.

Carne al horno con ensalada “arcoíris” de cous cous, berenjena, zanahoria, zucchini y tomate.

La nutricionista suma, además, como factores claves la hidratación y la actividad física, sobre todo, para mantener la energía y prevenir enfermedades crónicas.