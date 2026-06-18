Sale 3 mil pesos y se puede visitar todos los días sin reserva previa: trenes originales y objetos históricos ferroviarios.

En la Argentina existe una fuerte tradición ferroviaria. A pesar de que durante el siglo XX casi se destruyó por completo la red del ferrocarril a nivel nacional, la pasión por los trenes sigue vigente y se trasmite de generación en generación. Para todos aquellos que pertenecen a este grupo de fans, el Museo Nacional Ferroviario ofrece visitas guiadas por solo 3 mil pesos y con entrada libre y gratuita los días miércoles.

En este sentido, quienes son menores de 6 años, jubilados o pensionados, pueden visitar el museo sin cargo todos los días. El mismo funciona de lunes a domingos de 10 a 20 h. Los feriados son únicamente hasta las 18 h. Siguiendo esta línea, las visitas guiadas se realizan a las 11, 13, 15 y 17 horas los sábados y domingos. No es necesario reservar previamente.

El Museo Nacional Ferroviario se puede visitar por 3 mil pesos todos los días.

Qué se puede hacer en el Museo Nacional Ferroviario

Visitar el Museo Nacional Ferroviario, ubicado en Av. del Libertador 405, CABA, es una experiencia que alguna vez hay que hacer si se es fanático de los trenes. Y es que por tan solo 3 mil pesos se puede ver máquinas que expenden y pican boletos, candados, fechadores, mobiliarios de oficina, fuelles, relojes, telégrafos, teléfonos, zorras, velocípedos y otros cientos de objetos.

La colección incluye piezas únicas a nivel internacional como una autovía de principios del S. XX, una locomotora a vapor de trocha ancha, denominada "Patria", del año 1896 y una de trocha de 60 cm marca Hunslet del año 1919 que funcionó en el Ferrocarril Económico Correntino.

Asimismo, los visitantes pueden ver con en vivo el Coche Presidencial OF1, que trasladó a Juan Pablo II a la Basílica de Nuestra Señora de Luján durante su visita de 1982, un coche presidencial de madera de principios del siglo XX y el escritorio donde se rubricó la nacionalización de los ferrocarriles argentinos en el año 1948.

Las instalaciones del Coche Presidencial OF1 fueron renovadas en su totalidad entre los años 2017 y 2019. En ese momento se modernizó la sala existente y se añadió un entrepiso de gran amplitud, con el fin de aumentar su capacidad y mejorar la experiencia de los visitantes con una mejor distribución de las piezas.

De esta manera, los amantes de los trenes pueden disfrutar de un paseo hecho a su medida, ya sea durante el fin de semana, o durante los días laborales, ya que el museo está abierto todos los días.