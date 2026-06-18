Video: así fue la terrorífica lesión de Ismaël Koné en Canadá vs Qatar en el Mundial 2026

En medio del partido entre Qatar y Canadá, uno de los jugadores canadienses quedó lesionado después de una furiosa patada de un rival. La patada fue de Assim Madibo y, finalmente, fue Ismaël Koné el que tuvo la lesión terrorífica.

La situación se dio cuando Assim Madibo barrió la pierna izquierda del los nueve minutos del complemento y en su intento de quitarle el balón. Finalmente fue expulsado por el único chileno que está en el Mundial, Christian Reyes.

En el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Canadá derrotó 5-0 a Qatar en el Estadio de Vancouver. Ambos seleccionados llegaban a este encuentro tras haber empatado en sus respectivas presentaciones de la primera jornada. El conjunto conducido localmente se adelantó en el marcador a los 15 minutos del primer tiempo por intermedio de Cyle Larin, quien aprovechó un rebote otorgado por el arquero Mahmoud Abunada dentro del área chica.

A los 28 minutos, el delantero Jonathan David amplió la diferencia tras controlar otro rebote derivado de un remate de Tajon Buchanan y definir con un disparo al primer palo. Tres minutos después, a los 31, el defensor catarí Homam Al-Amin fue expulsado con tarjeta roja directa a instancias del VAR luego de cometer una infracción sobre Buchanan cerca del área.

Antes del cierre de la primera mitad, Jonathan David firmó su doblete personal y el tercer gol de Canadá al empujar el balón tras una nueva intervención del arquero rival ante un tiro de Larin. En el complemento, la situación se complicó aún más para el equipo asiático debido a la expulsión del mediocampista Assim Madibo a los 10 minutos por una falta sobre Ismael Kone. El volante canadiense debió retirar el campo de juego en camilla tras sufrir una lesión ósea producto del impacto. Con este resultado parcial en desarrollo, Canadá suma puntos clave en busca de la clasificación a los octavos de final.