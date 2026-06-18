El drástico cambio que llega a YouTube en Argentina de la mano de Mercado Libre

La propuesta busca conectar de forma más directa a los usuarios con los productos que descubren en los videos.

YouTube confirmó la llegada de su Programa de Afiliados de Shopping a la Argentina, una iniciativa que permitirá a los creadores de contenido monetizar sus recomendaciones mediante una integración con Mercado Libre. La propuesta busca conectar de forma más directa a los usuarios con los productos que descubren en los videos, simplificando el proceso de compra sin salir de la experiencia de visualización.

La expansión responde al creciente peso que tiene el video en las decisiones de compra. Según datos compartidos por la plataforma, durante 2025 los usuarios acumularon más de 40.000 millones de horas viendo contenidos relacionados con el comercio a nivel global. En la Argentina, además, una encuesta de Ipsos reveló que el 87% de las personas que utilizan Google o YouTube durante su proceso de compra tienen altas probabilidades de volver a elegir la misma marca.

Cómo funcionará YouTube Shopping en la Argentina

En las próximas semanas, los creadores que cumplan con los requisitos podrán activar las funciones de YouTube Shopping desde la pestaña Ingresos de YouTube Studio.

A partir de ese momento, cada vez que un creador etiquete un producto en un video, los espectadores podrán acceder directamente a la compra a través de Mercado Libre sin interrumpir la reproducción del contenido. De esta manera, YouTube busca unir el descubrimiento de productos con la compra en un proceso más ágil.

El programa también representa una nueva fuente de ingresos para los creadores, ya que podrán obtener comisiones por las recomendaciones que generen ventas. Al mismo tiempo, las marcas tendrán un nuevo canal para llegar a potenciales compradores mediante creadores que ya cuentan con la confianza de sus audiencias.

Los espectadores podrán acceder directamente a la compra a través de Mercado Libre.

El objetivo de Youtube es ayudar a los creadores argentinos a construir negocios sostenibles, fortaleciendo el vínculo entre las audiencias, las marcas y quienes generan contenido. Por su parte, desde Mercado Libre plantean que la integración combina el alcance y el poder de descubrimiento de YouTube con el catálogo y la experiencia de compra de Mercado Libre, permitiendo transformar la influencia de los creadores en ventas concretas.

Nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial

Junto con el lanzamiento del Programa de Afiliados, YouTube anunció mejoras para YouTube Shopping que buscan ampliar su alcance y facilitar su uso.

Entre las novedades se encuentra el etiquetado automático de productos mediante inteligencia artificial, una función diseñada para simplificar el trabajo de los creadores. Además, la compañía redujo los requisitos de acceso al programa, permitiendo que canales con apenas 500 suscriptores puedan participar.

La plataforma también confirmó que seguirá expandiendo las opciones de compra dentro de YouTube, incluyendo nuevas experiencias para quienes consumen contenido desde televisores inteligentes.

Con esta expansión, YouTube apuesta por fortalecer la economía de creadores en la Argentina, ofreciendo nuevas oportunidades de monetización y acercando a las marcas a consumidores interesados en comprar a partir de recomendaciones de confianza.