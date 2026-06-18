DT de Suiza elogia el impacto de los cambios tardíos en la goleada sobre Bosnia y Herzegovina

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza contra Bosnia y Herzegovina

El director técnico de Suiza, Murat Yakin, dijo que una doble sustitución cuidadosamente planificada después ‌de la segunda ‌pausa para hidratación resultó decisiva en la victoria del jueves por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, con Johan Manzambi y Ruben Vargas aprovechando el cansancio de los oponentes para provocar una ráfaga de goles al final del partido.

El encuentro del Grupo B del ​Mundial parecía destinado ⁠a terminar en empate, ya que Bosnia y ‌Herzegovina frustró el planteamiento de Suiza basado ⁠en la posesión del balón, ⁠hasta que el suplente Manzambi rompió el empate en el minuto 74, tres minutos después de entrar ⁠al partido.

Vargas, que también entró al campo tarde, ​anotó el segundo gol antes de ‌asistir a Manzambi para su ‌doblete, y el penal de Granit Xhaka en ⁠el tiempo de descuento completó la goleada después de que Bosnia y Herzegovina se quedara con 10 hombres.

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"Fue muy importante que desplegáramos toda nuestra ​energía en ‌el campo, esa fue nuestra estrategia. Necesitábamos ser muy pacientes y mantenernos concentrados en el partido", dijo Yakin en conferencia.

"Era importante que, tras la segunda pausa para hidratación, hiciéramos ⁠algunos cambios. Esa fue nuestra ventaja, hicimos entrar a jugadores muy rápidos", agregó.

Yakin afirmó que el momento de los cambios fue tan importante como los cambios en sí mismos.

"Podríamos haber hecho los cambios antes, pero entonces el rival habría tenido la oportunidad de reaccionar. Por ‌eso esperé a la pausa para hidratación, esa fue la decisión correcta hoy", señaló.

Yakin también reconoció la eficacia de las pausas para hidratarse, afirmando que se habían convertido en una herramienta táctica.

"Durante tres minutos pudimos hablar ‌de sustituciones y de las cosas que necesitábamos cambiar. Podemos usar elementos como las pausas para refrescarnos a nuestro ‌favor", apuntó.

La ⁠victoria permitió a Suiza sumar cuatro puntos y colocarla en una posición ventajosa de ​cara a su último partido de la fase de grupos contra Canadá.

Con información de Reuters