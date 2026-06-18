La drástica realidad laboral que impone la IA: qué es el FOBO y por qué ya afecta a miles de trabajadores

Fuente: Adecco Institute.

La inteligencia artificial ya modifica el mundo laboral en todas las profesiones, desde la medicina hasta el periodismo, y obliga a incorporar nuevas habilidades para no quedar atrás. Pero el cambio no implica directamente la pérdida de empleo. Según explicó el especialista en nuevas tecnologías Alejandro Melamed: lo que desaparece son tareas puntuales, mientras se abren funciones de mayor valor agregado que todavía requieren criterio humano.

La IA cambia tareas, pero no elimina el trabajo

Para Melamed, ninguna actividad va a quedar afuera de este proceso de reconversión. "Todas las industrias, todas las profesiones, están siendo impactadas", sostuvo el especialista. Puso como ejemplo al periodismo: una herramienta de IA puede redactar una nota, pero no tiene el criterio editorial que aporta una persona, por lo que la tecnología termina funcionando como insumo y no como reemplazo total.

Contadores, diseñadores y oficios manuales frente al cambio

Melamed también usó la profesión contable para graficar el escenario. Recordó que muchos creyeron que Excel iba a terminar con esa actividad, y en cambio el rol evolucionó hacia el asesoramiento. Por eso planteó que quienes sigan liquidando impuestos exactamente como lo hacen hoy corren riesgo de quedar desplazados, mientras que los diseñadores gráficos van a necesitar usar la IA como herramienta sin perder el criterio final sobre el resultado. Lo humano sigue teniendo su propio peso específico.

En cambio, según el especialista, hay un grupo de oficios que resiste mejor el avance tecnológico:

Plomeros.

Electricistas.

Carniceros.

Son actividades que requieren habilidades prácticas y manuales que, por ahora, ninguna herramienta de IA puede replicar.

El riesgo del "sedentarismo intelectual"

Melamed advirtió sobre un fenómeno que llamó sedentarismo intelectual: la tendencia a delegar en la IA cualquier tarea de pensamiento, lo que reduce el ejercicio del razonamiento propio. Llegó a comparar este proceso con el sedentarismo físico, al punto de imaginar que "pueden llegar a emerger los gimnasios intelectuales" para mantener ágil el cerebro. También cuestionó los métodos tradicionales de enseñanza, porque las universidades todavía evalúan con lógicas de memoria y repetición en un contexto donde la IA resuelve ese tipo de tareas en segundos.

Qué habilidades conviene fortalecer

Según el especialista, las capacidades que la tecnología no puede replicar son las que más van a valer de acá en adelante: empatía, creatividad, sentido común, capacidad de análisis y vínculo con otras personas. También señaló que existe una brecha entre lo que buscan las empresas y los perfiles disponibles, sobre todo en conocimientos de inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

La IA también puede ayudar a buscar trabajo

Por último, el especialista remarcó que la inteligencia artificial puede ser una aliada a la hora de buscar empleo, por ejemplo, para armar un currículum u optimizar un perfil profesional. Pero advirtió que el uso masivo de las mismas herramientas genera perfiles parecidos entre sí, por lo que recomendó sumar información diferencial y construir una identidad profesional propia antes de salir a buscar trabajo. Al final, se trata de encontrar el equilibrio excacto.