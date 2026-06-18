El Gobierno renovó gratis el bono que otorga el seguro de cambio

El Gobierno renovó gratis a un mes el bono que otorga cobertura cambiaria frente a una devaluación del dólar oficial y que las “manos amigas”, básicamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el Banco Central, utilizan para contener el precio de la divisa cuando crece la presión de dolarizadora del mercado.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación adjudicó un total de 2.879 millones de dólares, lo que representó una aceptación de 57,77% sobre el total del valor nominal en circulación.

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El Tesoro buscó rescatar el bono dólar link que vence a fin de este mes y ofreció dos bonos, uno al 31 de julio próximo, que concentró prácticamente todo el interés, por 2.561 millones de dólares, y otro al 15 de diciembre de 2028, por el que hubo una demanda de 318 millones.

El precio de corte del bono a julio -entregaron láminas por 100,52 dólares por cada lámina de 100 dólares a liquidar este viernes- implica que la operación se concretó sin descuento, es decir que el Gobierno le renovó a un mes la cobertura frente a una devaluación con costo cero para el mercado.

En el caso del bono a diciembre de 2028, Economía entregó 23,54% más de lo que rescató, es decir entregó láminas por 100 dólares por cada lámina que rescató por 80,95 dólares.

La Secretaría de Finanzas todavía tendrá que renovar un stock de 2.805 millones de dólares del bono, el equivalente a unos 4 billones de pesos ya que se suscribe y se liquida en moneda nacional, que vence a fin de mes cuando la semana próxima haga el nuevo llamado a licitación para renovar un total de deuda por 20 billones de pesos.

El bono dólar link que vence este mes, denominado TZV26, es el que se utilizó en las últimas semanas cuando el mercado empezó a demandar dólares y el Banco Central les ofreció esta cobertura para que no presionen sobre el valor de la divisa y le dejen margen para seguir con las compras diarias. En la práctica, el Banco Central está acumulando reservas contra la entrega de bonos dolarizados, es decir con seguro de cambio.

La consultora 1816, que está considerada como la mejor analizando las estadísticas del mercado, estimó que el BCRA vendió en cinco ruedas unos 900 millones en bonos de TZV26, la semana pasada, cuando a lo largo de todo el mes lleva comprados 1.056 millones de dólares.

Es decir que la acumulación de reservas se está logrando contra un seguro de cambio frente a la posibilidad de una devaluación.