DT de Bosnia se niega a tirar la toalla a pesar de la derrota 4-1 ante Suiza

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Bosnia y Herzegovina

El seleccionador de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, se ‌negó a dar ‌por perdidas las esperanzas de su equipo de pasar de ronda en el Mundial pese al colapso en los últimos compases del partido del jueves con Suiza, que terminó con ​derrota 4-1.

El ⁠resultado obliga al elenco europeo ‌a vencer a Qatar en ⁠su último partido del ⁠Grupo B para tener posibilidades de clasificar.

Bosnia aguantó bien hasta el minuto 74, ⁠cuando el suizo Johan Manzambi ​marcó tres minutos después ‌de salir al campo. ‌La tarjeta roja al defensa bosnio ⁠Tarik Muharemovic seis minutos más tarde abrió la puerta a los goles de Rubén Vargas, Manzambi otra ​vez ‌y Granit Xhaka de penal.

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"Nos queda este tercer partido y aún no está nada perdido", declaró Barbarez a periodistas. "Tenemos que ganarlo, ⁠por supuesto, si queremos seguir adelante. Esta derrota es un duro golpe para nosotros, pero no me gusta quejarme".

Barbarez consideró que Bosnia tuvo su mejor racha antes de la pausa para hidratación ‌a mitad de la segunda parte, poco después de crear dos de las pocas ocasiones claras contra un rival que había dominado la posesión pero ‌que tenía dificultades para romper una defensa muy compacta.

El resultado dejó a Suiza con ‌cuatro unidades ⁠antes de enfrentarse a Canadá en Vancouver, mientras que ​Bosnia, con un punto, se medirá a Qatar en Seattle.

Con información de Reuters