Así quedarán las autopistas Dellepiane y Lugones tras su corte: a qué hora no se podrá transitar y por qué

Cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones: a qué hora serán.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que este lunes 17 de noviembre por la noche se realizarán cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones. La intención de este corte es seguir con las obras de remodelación que se están llevando a cabo para colocar el puente peatonal Piedra Buena y la refacción en el puente Labruna.

Según lo anunciado, el trabajo de Autopistas Urbanas (AUSA) en la Dellepiane se realizará entre Larrazábal y avenida General Paz, por lo que estará cortada la zona que abarca el barrio de Mataderos. En tanto, en el tramo del barrio de Núñez, el tránsito será desviado por Avenida Udaondo para avanzar con los trabajos sobre el puente a la altura del estadio de River Plate por la Lugones.

A qué hora comienzan los cortes

El lunes 17 de noviembre, a partir de las 22 y durante siete horas consecutivas, se interrumpirá completamente la circulación en ambos sentidos de la autopista Dellepiane entre Larrazábal y General Paz. Estos cortes son parte del "Masterplan Dellepiane", un proyecto integral que tiene como objetivo transformar la forma de moverse de las más de 200 mil personas que transitan la Dellepiane todos los días. Quienes se dirijan en sentido contrario a Buenos Aires desde la Ricchieri tendrán que tomar un desvío hasta General Paz, donde podrán hacer conexión con la Perito Moreno o bien tomar las avenidas Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero, según su destino final.

Las obras de esta etapa están enfocadas en el traslado y montaje de las vigas del futuro puente peatonal Piedra Buena, que se extenderá sobre la autopista Dellepiane a 500 metros de la General Paz. El objetivo de las obras es mejorar el flujo peatonal entre barrios vecinos y garantizar un cruce seguro.

Además, se procederá a avanzar con la ampliación del puente Labruna sobre la autopista Lugones con un corte previsto para el miércoles 19 de noviembre, desde las 22 horas y durante siete horas. El corte será en las inmediaciones del estadio de River Plate, redirigiendo todo el tránsito a partir de la avenida Udaondo y, desde allí, a Figueroa Alcorta y Pampa.

Las restricciones serán informadas a la ciudadanía por medio de la señalización vial, agentes en la vía pública y dispositivos electrónicos, a fin de orientar de manera clara y evitar retrasos mayores en los desplazamientos nocturnos. El plan de obra prevé que una vez finalizado el montaje de las vigas, ambas autopistas recuperarán su circulación habitual para los horarios pico y diurnos, optimizando el rendimiento del cronograma establecido por el Ministerio de Infraestructura y AUSA. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, con previsión de concluir hacia mediados de 2026.

¿Qué obras integrarán el Masterplan Dellepiane 2025?

Con el Masterplan integral sobre la Autopista Dellepiane, la Ciudad de Bueos Aires busca transformar la seguridad, conectividad y entorno urbano, mediante cuatro obras clave en ejecución: