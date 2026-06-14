Río de Janeiro: el propietario del helicóptero implicado en el accidente en el que murió Gaspi había sido multado

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes. (Foto: Tercio Teixeira/AFP).

El propietario del helicóptero PP-MAC, una de las aeronaves involucradas en el accidente que dejó seis muertos en Río de Janeiro este domingo, entre ellos el youtuber argentino de 23 años Gaspar Prim, fue multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) en julio de 2025.

Según la decisión de la agencia, Oswaldo de Luca Filho se negó a mostrar libros, documentos contables, información o estadísticas a los agentes de inspección. Los agentes consideraron que, al tratarse de la primera notificación, la multa aplicada era la mínima de 8.000 reales.

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, según informó Globo. En la misma aeronave que Gaspi estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro. (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes).

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que revolucionó la web con sus entrevistas callejeras

Gaspar Prim Díaz nació el 28 de diciembre de 2002 y desde sus 16 años creaba contenido en redes sociales. Sus primeros videos fueron lanzados en YouTube a fines del 2018, donde relataba anécdotas de su vida personal con su humor característico.

Al año siguiente, empezó la época de contenido viral para el joven, ya que iniciaría con sus clásicas entrevistas callejeras y consignas bizarras. Este contenido no tardó en volverse sumamente famoso, ya que mantenía una línea de humor ácido, sumado al vocabulario particular que utilizaba el youtuber y su característico look de traje. Gracias a este contenido pudo construir un personaje reconocido entre las personas de su generación, quienes siguen consumiendo sus videos más viejos.

"Gaspi es algo nunca visto. Un personaje muy idiota y sociable que graba cosas bizarras en la calle. A la gente que lo sigue le causa risa", es la descripción con la que el propio creador de contenido definía a este personaje en su cuenta de X que llevaba sin usar hace ya algunos años. Esta contenido tan particular, lo llevó a cosechar más de 2 millones de subscriptores en YouTube, que lo siguieron pese al tiempo que se mantuvo incativo.

Gaspi fue pareja de la influencer Juli Savioli, actual novia del Pelao Khe y su separación estuvo rodeada de polémicas que lo llevaron a alejarse de las redes sociales por un tiempo. En 2025 participó de La Velada del Año 5, un evento en España entre influencers en donde boxeó ante el streamer Perxitaa, quien lo venció por Konck Out.