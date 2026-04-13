En medio de la ola de inseguridad y la falta de respuestas para hacerle frente a la problemática por parte del gobernador Leandro Zdero, tres homicidios se registraron en el Gran Resistencia, Chaco, este domingo. Las autoridades confirmaron detenciones en todos los casos y avanzan con las investigaciones para esclarecer la serie de asesinatos.

El primero de los ataques se registró alrededor de las 3 de la madrugada en la ciudad de Resistencia. Un joven de 20 años recibió disparos en la vía pública y fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde ingresó sin vida. Poco después, la Policía detuvo a un hombre de 37 años como principal sospechoso del crimen.

Una hora más tarde, otro caso se registró en la localidad de Fontana. Allí, cuando una pelea entre varias personas terminó con un hombre de 47 años gravemente herido por disparos. La víctima fue llevada al Hospital Luis Fleitas, pero los médicos no lograron salvarlo. En este caso, los efectivos retuvieron a dos personas involucradas y secuestraron un arma de fuego. Según testimonios, el autor de los disparos sería un adolescente de 17 años, quien permanece internado por lesiones y será alojado en un centro especializado tras recibir el alta.

Según informó El Liberal, el tercer homicidio ocurrió cerca de las 6 de la mañana nuevamente en Resistencia, sobre la avenida Chaco, a la salida de una fiesta. Un sujeto de 30 años fue baleado en medio de disturbios y falleció poco después de ser ingresado al Hospital Perrando. Las autoridades policiales identificaron a un sospechoso y continúan con las diligencias judiciales.

La Justicia provincial, bajo la conducción de la fiscal de Investigación Penal N.° 2, Ana González de Pacce, ya se encuentra trabajando en las instrucciones sumariales de los casos. Para la recolección de evidencia física y testimonial, se dispuso la participación del Departamento de Investigaciones Complejas y el Gabinete Científico, con el objetivo de reconstruir detalladamente cada uno de los asesinatos. Todos los sospechosos se encuentran bajo arresto.

La imagen de Zdero se deteriora en un contexto de crisis económica y desempleo

El último relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 1 y el 4 de abril, registró una caída en la imagen del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, siendo su primera vez en terreno negativo desde que asumió su cargo. La economía provincial, la suba del desempleo y su vínculo con el presidente Javier Milei son algunas de las razones que explican esta caída.

La medición, que evalúa la imagen de los gobernadores en todo el país, refleja un desgaste generalizado en un contexto económico adverso, pero con impactos desiguales según cada provincia. En el caso de Chaco, Zdero registró en abril 47,4% de imagen positiva contra 49,8% de negativa, lo que marca un punto de inflexión en su gestión al ser la primera vez que el rechazo supera a la aprobación.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con diciembre, cuando el mandatario aún mantenía saldo favorable (54,5% positiva vs 41,5% negativa), lo que evidencia una caída significativa en pocos meses. Además, el gobernador quedó ubicado en el puesto 19 a nivel nacional, dentro del grupo de los mandatarios con peor diferencial de imagen.

El informe también muestra un deterioro en la percepción social: crecen las valoraciones negativas (“mala” y “muy mala”) y se reduce el núcleo de apoyo, en línea con un escenario económico que impacta con fuerza en la provincia.