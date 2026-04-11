Cerca de Milei, lejos de la aprobación: la imagen de Zdero se deteriora en un contexto de crisis económica y desempleo

El último relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 1 y el 4 de abril, registró una caída en la imagen del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, siendo su primera vez en terreno negativo desde que asumió su cargo. La economía provincial, la suba del desempleo y su vínculo con el presidente Javier Milei son algunas de las razones que explican esta caída.

La medición, que evalúa la imagen de los gobernadores en todo el país, refleja un desgaste generalizado en un contexto económico adverso, pero con impactos desiguales según cada provincia. En el caso de Chaco, Zdero registró en abril 47,4% de imagen positiva contra 49,8% de negativa, lo que marca un punto de inflexión en su gestión al ser la primera vez que el rechazo supera a la aprobación.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con diciembre, cuando el mandatario aún mantenía saldo favorable (54,5% positiva vs 41,5% negativa), lo que evidencia una caída significativa en pocos meses. Además, el gobernador quedó ubicado en el puesto 19 a nivel nacional, dentro del grupo de los mandatarios con peor diferencial de imagen.

El informe también muestra un deterioro en la percepción social: crecen las valoraciones negativas (“mala” y “muy mala”) y se reduce el núcleo de apoyo, en línea con un escenario económico que impacta con fuerza en la provincia.

Los sectores afectados por la economía provincial

Desde la asunción de Javier Milei, la industria manufacturera acumuló una caída cercana al 10% frente a 2023, el empleo formal anotó más de un semestre en retroceso y el sector industrial ya perdió en torno al 20% de su dotación de personal, el nivel más alto de toda la serie. En este panorama crítico, el presidente de la Unión Industrial (UIA) del Chaco, Aldo Kastón, advirtió sobre el agravamiento de la situación del sector en la provincia y aseguró que "no hay rebote y tampoco nuevos emprendimientos que compensan lo que se pierde".

Respecto del impacto en el empleo y el entramado industrial chaqueño, Kastón señaló que hasta octubre del año pasado cerraron unas 900 empresas y estimó que podrían sumarse al menos 300 más. Uno de los principales factores detrás de la caída industrial es la debilidad del consumo. La pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación alcista impacta directamente en la demanda de bienes, especialmente en los sectores de consumo durable y semidurable, que registraron en febrero caídas de hasta 32% interanual, según el informe del centro de estudios de la UIA.

A la debilidad del mercado interno se suma un contexto externo menos favorable. Las exportaciones industriales también mostraron señales de retroceso, con una caída del 2,6% en los envíos a Brasil, uno de los principales socios comerciales del país. En particular, la menor demanda de autos impactó en la producción local, evidenciando la dependencia de ciertos sectores respecto del mercado externo.

El vínculo Milei-Zdero

Mientras el gobernador Leandro Zdero se alinea a las políticas liberales de Javier Milei, el informe del INDEC indica que Chaco figura entre los distritos con mayor desempleo a nivel nacional. Este mismo informe que circuló el presidente de la Nación, expuso a sus más fieles aliados a nivel nacional, y ubicó a la provincia el número más alto de la región del NEA.

Los números del INDEC confirmaron que en el Gran Resistencia el desempleo alcanzó al 8,2%, que no solo supera la media nacional del 7,5%. Esta fragilidad laboral se enfrenta, además, a un costo de vida elevado. Según el ISEPCI, una familia chaqueña necesitó en febrero $1.348.922 para no ser pobre. Con la canasta alimentaria rondando los $600.000, el empleo, incluso para quienes lo tienen, no garantiza salir de la pobreza.

A estos costos se suman servicios, transporte y otros gastos esenciales, que elevan el monto necesario para cubrir necesidades básicas por encima del millón de pesos, incluso sin contemplar alquiler ni actividades recreativas.

En esta línea, Zdero se ubicó como el mandatario provincial con mayor cantidad de audiencias solicitadas en la Casa Rosada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según surge del Registro Público de Audiencias del Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo al relevamiento oficial, Zdero pidió 25 reuniones con funcionarios nacionales entre diciembre de 2023 y enero de 2026, encabezando el ranking de gobernadores que más gestionaron encuentros con el Ejecutivo, y fueron recibidos, en los primeros dos años de la administración libertaria.