La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa en marcha en Córdoba. Este martes declaró ante el fiscal Raúl Garzón, Claudio Barrelier, el principal acusado del homicidio. El hombre de 33 años negó los delitos que se le adjudican, pero no aceptó responder preguntas.

Hasta este momento, además de Barrelier, la Justicia ordenó detener a Osvaldo Fasetta, inquilino de la casa de Juan Campillo al 800 donde habría ocurrido el asesinato, y a Soledad Andreani, dueña del Ford Ka de color negro con el que se habría trasladado el cuerpo para descartarlo en Ampliación Ferreyra. Respecto a este punto, las autoridades tendrían en la mira a un cuarto implicado en el hecho conocido como "El Cirujano".

En concreto, los investigadores se encuentran recabando información para saber si los restos de Agostina fueron movidos a otro lugar antes de ser descartados en el barrio Ampliación Ferreyra. La hipótesis surge a partir de haber examinado las manchas de sangre halladas en la vivienda de Cofico. Los peritos consideran que "no son compatibles con la cantidad necesaria para ejecutar un desmembramiento".

En ese sentido, se cree que Agostina podría haber sido asesinada por Claudio Barrelier en su domicilio de Juan del Campillo en Cofico y luego trasladada a Villa Los Galpones. Aquí entra la figura de "El Cirujano" también llamado "El Doctor". Este hombre sería conocido del presunto femicida y lo habría ayudado a encubrir el crimen. Sin embargo, aún es objeto de investigación de la Fiscalía.

El fiscal Raúl Garzón agravó la carátula de la causa por el femicidio de Agostina

Tras indagar a Claudio Barrelier, el fiscal Raúl Garzón comunicó un cambio en la carátula de la causa, que ahora se investiga como "homicido triplemente agravado por femicidio criminis causae", lo que indica que hubo una premeditación del delito. Pese a que negó los hechos, Barrelier es considerado el autor material del asesinato y podría recibir una pena de prisión perpetua, en caso de ser hallado culpable.

Barrelier se encuentra detenido en el penal de Bouwer de Córdoba. Hace solo una semana había recibido el alta médica del Hospital de esa misma Unidad Penitenciaria, con un cuadro posiquiátrico.

La causa por el femicidio de Agostina aún continúa bajo secreto de sumario por orden del fiscal y se espera que, en los próximos días, declaren los otros dos detenidos y acusados de encubrimiento agravado, Fasetta y Andreani.