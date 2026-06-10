Giro en el caso Agostina Vega: un nuevo video ubica a dos personas más en la escena del crimen

Tras conocerse el impactante video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani juntos tras el femicidio de Agostina Vega, en las últimas horas comenzaron a circular imágenes de una cámara de seguridad que se encuentre frente a la casa del principal acusado del asesinato de la adolescente de 14 años.

Se trata de la misma cámara que mostró a la niña junto a Barrelier minutos después de su desaparición. Las nuevas imágenes muestran a dos personas vestidas de negro ingresando al domicilio de Juan del Campillo al 300 en el barrio de Cofico

Según los investigadores, serían Ludmila y Matías, los inquilinos de unas de las unidades del terreno.

Las nuevas imágenes

El horario de ingreso de estas personas habría sido media hora después de la llegada de la víctima. Esta nueva prueba es fundamental, ya que comprobaría que habría más gente en el domicilio al momento del asesinato de Agostina..

"Todavía existe un gran vacío en la reconstrucción de los hechos ocurridos entre las 22:30 de esa noche y, al menos, las 4 o 5 de la madrugada siguiente. La madre de Agostina llegó incluso a definir ese lugar como un 'aguantadero'", explicó un periodista de América que dio a conocer las nuevas imágenes.

El abuelo de Agostina apuntó contra otras dos personas

Por otro lado, el abuelo de Agostina, Miguel Heredia, sostuvo que "hay más responsables del crimen" que deberían estar presos.

Miguel aseguró que "cada vez se hace más difícil seguir" porque la ausencia de Agostina "se siente", pero que, al mismo tiempo, están decididos a pedir justicia por el femicidio de la joven. Al mismo tiempo, el hombre dijo que sabía que iba a haber más implicados por el crimen de Agostina.

En diálogo con Infobae en Vivo, aseguró: "Creo que va a haber más detenidos, algún otro encubridor. En una filmación se ve entrar a dos personas más a esa casa el 23 de mayo y eso ocurre después de que mi nieta ingresa".

Sobre la detección de Andreani indició que siempre le habían "llamado la atención" las declaraciones de la mujer, pero que "no la conocían". "No tenemos ni idea de quién es esta mujer. Sabemos de ella por los medios, por la investigación", sostuvo el hombre.

En tanto, el abuelo de Agostina espera que Barrelier declare "lo más pronto posible" para entender qué pasó con su nieta. "Que se haga responsable y si hay más implicados, que lo diga también para que se haga justicia y se llegue la verdad. Queremos saber el por qué", reclamó.