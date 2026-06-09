Femicidio de Agostina: el video que complica más a Soledad Andreani, junto a Barrelier en el Ford Ka

Un video publicado en las últimas horas permite ver lo que hizo la recién detenida Soledad Andreani junto a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, horas después del asesinato de la adolescente de 14 años. En las nuevas imágenes publicadas por ElDoce.tv se ve a Barrelier y a la acusada de encubrimiento bajar del Ford Ka negro, clave para la investigación en tanto que se cree que fue utilizado para trasladar y descartar el cuerpo de la chica asesinada.

La secuencia muestra el auto estacionado frente a un negocio. Primero desciende Andreani, quien aparece con un buzo claro, riñonera y lentes negro. También se la observa hablando por celular. Minutos después entra en escena Barrelier. El acusado baja del asiento del conductor del Ford Ka y mantiene un diálogo con la mujer. Luego, abre el baúl del vehículo y se ve que dobla una frazada o lona que estaba en el interior, aunque la deja en el mismo lugar. Finalmente, ambos van y vienen hasta la puerta del comercio y comienzan a guardar en el baúl distintas compras que habían realizado.

La fiscalía imputó a Andreani por el delito de encubrimiento agravado al anunciar su detención, la tercera desde que comenzó la investigación por el femicidio. Para los investigadores, cada uno de los detenidos habría tenido una participación específica antes o después del femicidio de Agostina.

Justamente, la fiscalía cree que Andreani habría facilitado el auto Ford Ka negro que fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado en el que fue encontrada asesinada. Además, se investiga si posteriormente lavó el auto después de que le fuera devuelto por Barrelier, con el objetivo de eliminar rastros.

Qué dijo Soledad Adreani por el femicidio de Agostina

Su abogada Marina Romano aseguró que, tras el operativo de detención, ella dijo “Dije la verdad y terminé presa”. “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, expresó también la letrada. Según detalló, Andreani será sometida a los estudios correspondientes en Medicina Legal y luego será trasladada a la cárcel de Bouwer. “Ella toma una medicación porque tuvo un accidente hace muchos años y tiene un problema en la pierna. Esto hace que tenga una atención especial allí, que vaya al módulo hospitalario”, agregó Romano.

“Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, subrayó la abogada, quien también cuestionó la situación procesal de su clienta: “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”.