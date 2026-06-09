La abogada Marina Romano, defensora de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka negro utilizado para trasladar el cuerpo sin vida de Agostina Vega, habló con la prensa tras la detención de su clienta, acusada de “encubrimiento agravado” en la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años.

“Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”, expresó la letrada. Según detalló, Andreani será sometida a los estudios correspondientes en Medicina Legal y luego será trasladada a la cárcel de Bouwer. “Ella toma una medicación porque tuvo un accidente hace muchos años y tiene un problema en la pierna. Esto hace que tenga una atención especial allí, que vaya al módulo hospitalario”, agregó Romano.

“Dije la verdad y terminé presa”

La abogada reveló las palabras de su defendida luego del operativo de detención: “Dije la verdad y terminé presa”. Ante esto, Romano solicitó medidas de resguardo “para garantizar su seguridad física dado el hecho de conmoción pública que se le atribuye”.

“Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, explicó la letrada, quien también cuestionó la situación procesal de su clienta: “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”.

El extraño consejo: “Que se fuera por unos días”

Al mismo tiempo, Romero reveló una situación que le llamó poderosamente la atención: “Algunas personas de la sección de Homicidios de Jefatura le aconsejaron que se fuera por unos días, si se podía conseguir un lugar. Mi consejo profesional fue que no se fuera porque podía derivar en algo peor. Pero eso ahora me lo va a tener que aclarar la Justicia”.

Andreani es expareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio, y dueña del Ford Ka en el que se habría trasladado el cuerpo de Agostina hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Es la tercera detenida en la causa, junto a Barrelier y Osvaldo Fassetta (amigo de Barrelier, imputado por encubrimiento).

Sobre Fassetta, Romano afirmó que Soledad lo conocía: “Me dijo que se habían visto varias veces en la cancha de Instituto”.